Οι επιλογές της κόρης του τον βρίσκουν αντίθετο – «Δεν πρόκειται να συνεχίσω να της δίνω χρήματα επειδή ο άνδρας της είναι αχαΐρευτος»

Όλοι οι γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Η δυσκολότερη κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ένας γονέας ,είναι να βλέπει τα παιδιά του να έχουν κάνει λάθος επιλογές που τους πηγαίνουν πίσω.

Ένας 50χρονος άνδρας, βιώνει την κατάσταση αυτή με τη θετή του κόρη, η οποία είναι εγκλωβισμένη σ’ έναν γάμο με κάποιον που σπαταλάει χρήματα και της φορτώνει όλα τα έξοδα της ζωής τους. Αφού ο πατέρας την βοηθούσε για χρόνια, τώρα έχει κουραστεί.

Η 32χρονη κόρη του παντρεύτηκε πριν από τρία χρόνια. Ο άνδρας της επέμενε να έχουν ξεχωριστούς λογαριασμούς και θέλει να πληρώνουν τα πάντα από μισά. Ο πατέρας, την ικέτευε να μην τον παντρευτεί αλλά εκείνη δεν τον άκουσε, λέγοντας ότι τον αγαπάει. Σήμερα, η κόρη του του τηλεφωνεί διαρκώς, ζητώντας να της δανείσει το αυτοκίνητο, επειδή το δικό της το έχει χαλάσει ο άνδρας της, ο οποίος δεν έχει τα χρήματα να το επισκευάσει.

“Και οι δύο, κάνουν πολύ κακή διαχείριση, αλλά ιδιαίτερα εκείνος. Η κόρη μου όμως κάνει ό,τι της λέει, θέλει να δείχνουν πλούσιοι και αγοράζουν πράγματα που δεν αντέχει η τσέπη τους”, εξηγεί χαρακτηριστικά. “Η κόρη μου, κερδίζει περισσότερα χρήματα από αυτόν, ο οποίος επιμένει να πληρώνουν τα πάντα από μισά”.

“Της ξεκαθάρισα ότι θα σταματήσω να βοηθάω”

“Όταν όμως κάνουν πολλά έξοδα, φορτώνει τα περισσότερα σ’ εκείνη γιατί ο μισθός της, είναι υψηλότερος. Εφόσον την αναγκάζει να πληρώνει λογαριασμούς και επισκευές, εκείνος έχει περισσότερα χρήματα για διασκέδαση”.

“Η γυναίκα μου πιστεύει ότι πρέπει να τη βοηθάμε επειδή είναι το παιδί μας. Εγώ ωστόσο, έχω κουραστεί να τους δίνω χρήματα επειδή ο άνδρας της είναι τεμπέλης. Έκανα μια σοβαρή κουβέντα μαζί της, της είπα πως δεν την μεγάλωσα για να είναι ένα κορόιδο, ότι πρέπει να τον αφήσει να βρει κάποιον καλύτερο”.

Η γυναίκα μου, θεωρεί πως αυτό ήταν κακία εκ μέρους μου και λέει ότι δεν στηρίζουμε εκείνον. Ξεκαθάρισε στη γυναίκα του ότι θα σταματήσει να δίνει χρήματα και της πρότεινε αν θέλει, να δουλέψει για να της δίνει εκείνη χρήματα. Δήλωσε πως, από τώρα και στο εξής θα κρατάει τα χρήματα για τον εαυτό του.

“Της έδωσε λεφτά χωρίς να μου το πει”

Μετά την κουβέντα τους, έμαθε πως, η γυναίκα του, εν αγνοία του, πήρε 2.000 ευρώ και τα έδωσε για να φτιάξει η κόρη τη στέγη του σπιτιού της. Έγινε έξαλλος και μάλωσε τη γυναίκα του επειδή δίνει τα δικά του λεφτά. Της ζήτησε να μην της δίνει ούτε τα χρήματα, ούτε το αυτοκίνητό του – πρέπει να υποστεί τις συνέπειες της επιλογής του συντρόφου της.

“Η γυναίκα μου πιστεύει πως αντιδρώ υπερβολικά και λέει πως η κόρη μας είναι θυμωμένη και κλαίει. Μου λέει να ζητήσω συγγνώμη αλλά δεν υπάρχει περίπτωση”, εξηγεί ο άνδρας. Ο άνδρας μπορεί να έχει δίκιο που έκανε πίσω επειδή η κατάσταση αυτή ενθαρρύνει την κακή συμπεριφορά του άνδρα της και τους κρατά εγκλωβισμένους σ’ έναν φαύλο κύκλο.

Μάλλον δεν πρέπει να υποχωρήσει στην πίεση της γυναίκας του και πρέπει να ξεκαθαρίσει πως, η αγάπη του για την κόρη του είναι που τον κάνει να θέλει ν’ αλλάξει την κατάστασή τους.

Δεν είναι εύκολο, αλλά καμιά φορά η άρνηση, είναι ο μόνος τρόπος να συνειδητοποιήσει κανείς πως πρέπει ν’ αλλάξει συνήθειες.