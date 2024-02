Δυσάρεστα νέα από τους Foreigner

Η συνεχιζόμενη απουσία του ιδρυτή των Foreigner, Mick Jones από τις συναυλίες του συγκροτήματος από το 2022 έχει πλέον γίνει ευρέως αντιληπτή από τους οπαδούς. Τώρα, ο ίδιος ο καλλιτέχνης, αποκαλύπτει ότι είναι η νόσος του Πάρκινσον που τον έχει αναγκάσει να βρίσκεται μακριά από τη σκηνή και το συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται εν μέσω της αποχαιρετιστήριας περιοδείας.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο 79χρονος Βρετανός συνθέτης, πιανίστας, κιθαρίστας και παραγωγός, ο Mick Jones, που ίδρυσε τους Foreigner στην Νέα Υόρκη το 1979, αμέσως μετά την αποχώρησή του από τους Leslie West Band, ανέβασε δική του ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα, θέλοντας να ενημερώσει το κοινό για το τι ακριβώς συμβαίνει.

«Οι οπαδοί μας θα έχουν αντιληφθεί ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν εμφανίζομαι στη σκηνή μαζί με το συγκρότημα. Πριν από μερικά χρόνια, διαγνώστηκα με τη νόσο του Πάρκινσον. Θέλω όλοι να γνωρίζουν ότι είμαι καλά. Ωστόσο, πάντα μου άρεσε να είμαι στα καλύτερά μου όταν εμφανίζομαι επί σκηνής και δυστυχώς, προς το παρόν, αυτό το βρίσκω λίγο δύσκολο. Εξακολουθώ να συμμετέχω σε μεγάλο βαθμό στο παρασκήνιο με τους Foreigner και παραμένω παρών. Η νόσος του Πάρκινσον είναι ένας καθημερινός αγώνας, το σημαντικό είναι να επιμένω και να υπενθυμίζω στον εαυτό μου την υπέροχη καριέρα που είχα στη μουσική. Ευχαριστώ όλους τους φανς που έχουν στηρίξει τους Foreigner όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να παρακολουθούν τις συναυλίες μας – θέλω να ξέρετε ότι εκτιμώ την υποστήριξή σας, πάντα σημαίνει πάρα πολλά για μένα και ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο της ζωής μου» έγραψε συγκεκριμένα.

Ο Mick Jones συγκρότησε την μπάντα των Foreigner από Βρετανούς και Αμερικανούς μουσικούς, μεταξύ των οποίων ήταν ο Ian McDonald των King Crimson και ο Lou Gramm από το συγκρότημα των Black Sheep. Το 1977 έκαναν το ντεμπούτο τους με το ομώνυμο άλμπουμ τους, το οποίο έφτασε στο Νο.4 του Billboard, έγινε 5 φορές πλατινένιο και έβγαλε τις επιτυχίες “Feels Like the First Time” και “Cold as Ice”.

Στην πορεία τους οι Foreigner κυκλοφόρησαν άλλα οκτώ στούντιο άλμπουμ και πούλησαν περισσότερους από 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, βγάζοντας πρόσθετες επιτυχίες όπως τα “Hot Blooded”, “Urgent”, “Juke Box Hero” και Νο.1 χιτ “I Want to Know What Love Is”.

Αυτόν τον μήνα το συγκρότημα έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για το Rock & Roll Hall of Fame.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων και πριν διακόψει εντελώς, ο Jones εμφανιζόταν μόνο για μερικά τραγούδια κάθε βράδυ, λίγο σαν να ήταν guest star στις συναυλίες. Ας σημειωθεί ότι το 2012 ο Mick Jones είχε υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς.

Τώρα πλέον όλοι οι φανς, οι φίλοι και οι συνεργάτες του γκρουπ, στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους για τον ιδρυτή των Foreigner, αλλά και για το ίδιο το συγκρότημα.

Foreigner – Cold As Ice

Foreigner – Hot Blooded

Foreigner – Urgent

Foreigner – I Want To Know What Love Is

