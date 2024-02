Οι υποψηφιότητες του 2024 για το Rock & Roll Hall of Fame

Το Rock & Roll Hall of Fame ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για την χρονιά του 2024.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Τα δύο τρίτα των καλλιτεχνών στη λίστα για την “ύψιστη τιμή της μουσικής”, είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά και πολλοί είναι γυναίκες.

Η Mariah Carey, η Cher, η Sinéad O’Connor και η Sade μπήκαν για πρώτη φορά στη λίστα των υποψηφίων για ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame, ενώ η Mary J. Blige κάνει επανεμφάνιση στους προτεινόμενους.

Άλλοι υποψήφιοι για φέτος είναι οι Dave Matthews Band, Eric B. & Rakim, Foreigner, Peter Frampton, Jane’s Addiction, Kool & the Gang, Lenny Kravitz, Oasis, Ozzy Osbourne και οι A Tribe Called Quest.

Σύμφωνα με το Hall of Fame, οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει σε δίσκο την πρώτη τους ηχογράφηση, τουλάχιστον 25 χρόνια πριν από το έτος της υποψηφιότητας.

Η νέα ομάδα των εισακτέων που θα ενταχθούν φέτος στο Rock & Roll Hall of Fame θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Μια ομάδα από περισσότερους από 1.000 καλλιτέχνες, ιστορικούς και αναλυτές της μουσικής και μέλη της μουσικής βιομηχανίας, θα ψηφίσει για όσους θα μπουν φέτος μέσα από τις νέες υποψηφιότητες. Η τελετή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στο Cleveland του Ohio, την έδρα του Rock & Roll Hall of Fame.

Congratulations to the #RockHall2024 Nominees! The Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony will be returning to @ABCNetwork and @Disneyplus. Cast your ballot in the Fan Vote: https://t.co/keewGnGnnD pic.twitter.com/9zwxXCEujg

— Rock Hall (@rockhall) February 10, 2024