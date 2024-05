Σπάνια γεωμαγνητική καταιγίδα «χτυπά» τη Γη: Δείτε εντυπωσιακές εικόνες με το Βόρειο Σέλας

Μια γεωμαγνητική καταιγίδα σπάνιας έντασης κατευθύνεται προς τη Γη και ήδη προκαλεί κάποια προβλήματα σε υποδομές. Παράλληλα, όμως μας προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες.

Η ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα που κάνει το βόρειο σέλας ορατό σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο 5, ανακοίνωσε το National Oceanic and Atmospheric.

Οι «ακραίες» συνθήκες του G5 έφτασαν στη Γη από τον ήλιο λίγο πριν από τις 19:00 το βράδυ της Παρασκευής. Είναι η πρώτη γεωμαγνητική καταιγίδα τέτοιου μεγέθους από το Halloween του 2003, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Αυτή η καταιγίδα οδήγησε σε διακοπές ρεύματος στη Σουηδία και κατέστρεψε μετασχηματιστές στη Νότια Αφρική, ανέφερε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), όπως μεταδίδει η New York Post.

Μια γεωμαγνητική καταιγίδα G5 μπορεί να προκαλέσει «εκτεταμένα προβλήματα ελέγχου τάσης και προβλήματα στο σύστημα προστασίας, ενώ σε ορισμένα συστήματα δικτύου μπορεί να παρουσιαστεί πλήρη κατάρρευση ή μπλακ άουτ», σύμφωνα με την κλίμακα καταιγίδας του NOAA.

This is the view looking east from the Space Coast. Unbelievable. pic.twitter.com/kiznCZAxvj

Δείκτης K επιπέδου 6 αναμένεται μέχρι το Σάββατο βράδυ, πράγμα που σημαίνει ότι η καταιγίδα θα μπορούσε να επηρεάσει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σε γεωγραφικά πλάτη βόρεια των 55 μοιρών, τα οποία βρίσκονται βόρεια των ηπειρωτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Τα συστήματα GPS, η δορυφορική πλοήγηση και άλλες τεχνολογίες θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστούν.

Η κλίμακα K «ποσοτικοποιεί τις διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της Γης με έναν ακέραιο αριθμό στην περιοχή 0-9, όπου το 1 είναι ήρεμο και το 5 ή παραπάνω υποδεικνύει μια γεωμαγνητική καταιγίδα», σύμφωνα με τον οργανισμό.

«Παρακολουθούμε τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της γεωμαγνητικής καταιγίδας, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι το πρωί της Δευτέρας», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul.

JUST IN: The ongoing geomagnetic storm has been upgraded to level 5 out of 5, or “extreme,” making it the first G5-level storm since 2003.

Scientists are warning of potential disruptions to communications over the weekend.

GPS, spacecraft and satellite navigation may also be… pic.twitter.com/MuvDy2HXvi

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 11, 2024