Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στην Λωρίδα της Γάζας – Οργή στο Ισραήλ μετά την απόφαση για την Παλαιστίνη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Τα ισραηλινά πλήγματα στην Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονταν σήμερα το πρωί, παρά τις επικρίσεις των ΗΠΑ για τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο και τον κίνδυνο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «μιας κολοσσιαίας ανθρωπιστικής καταστροφής» στην Ράφα.

Νωρίς σήμερα το πρωί ομάδες του AFP έκαναν λόγο για πλήγματα σε διάφορους τομείς της Λωρίδας της Γάζας, μετά την εκτίμηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση στον θύλακα όπου ο πόλεμος μαίνεται εδώ και περισσότερους από επτά μήνες.

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι είναι «εύλογο να εκτιμήσουν» πως το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στην Γάζα, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να καταλήξουν οριστικά σε αυτό το συμπέρασμα, οπότε κατά συνέπεια θα συνεχίσουν να παραδίδουν όπλα στη χώρα, ανέφερε η έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα μεγάλη πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να γίνουν πλήρες μέλος του οργανισμού και τους προσέφερε επιπλέον δικαιώματα.

Το σχέδιο απόφασης που παρουσίασαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υιοθετήθηκε με 143 ψήφους υπέρ, 9 κατά (ΗΠΑ, Ισραήλ, Ουγγαρία, Τσεχία, Αργεντινή, Παλάος, Ναούρου, Μικρονησία, Παπούα Νέα Γουινέα) και 25 αποχές (κυρίως από τον Καναδά, τη Βρετανία και πολλές χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους η Ιταλία και η Γερμανία).

Το σχέδιο απόφασης «παρατηρεί ότι το κράτος της Παλαιστίνης πληροί τους όρους για να γίνει μέλος» του ΟΗΕ και «θα έπρεπε να γίνει δεκτό στον Οργανισμό». Ζητεί επίσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας «να επανεξετάσει θετικά το θέμα».

Όμως οι ΗΠΑ προειδοποίησαν χθες ότι αν το ζήτημα επιστρέψει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα ασκήσουν ξανά βέτο, όπως είχαν κάνει τον Απρίλιο.

⚡️Satellite images document the effects of the intense Israeli bombing of buildings east of the city of Rafah in the southern Gaza Strip. pic.twitter.com/MzTQDqMOiN

— War Monitor (@WarMonitors) May 10, 2024