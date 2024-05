Ατύχημα για τον Τζόκοβιτς: Ένα παγούρι «προσγειώθηκε» στο κεφάλι του ενώ υπέγραφε αυτόγραφα – Βίντεο

Ο νικηφόρος αγώνας του Νόβακ Τζόκοβιτς στη Ρώμη δεν είχε καλή κατάληξη για τον παγκόσμιο πρωταθλητή του τένις. Κι αυτό γιατί ενώ υπέγραφε αυτόγραφα καθώς αποχωρούσε για τα αποδυτήρια, ένα παγούρι «προσγειώθηκε» στο κεφάλι του.

Αμέσως μετά το χτύπημα ο Τζόκοβιτς γονάτισε ζαλισμένος και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ιατρικό κέντρο όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά.

Η Corriere dello Sport κάνει λόγο για ατύχημα, καθώς φαίνεται να έπεσε το παγούρι από τον φίλαθλο που βρισκόταν στην εξέδρα και ζητούσε αυτόγραφο από τον Τζόκοβιτς.

il momento esatto in cui #Djokovic è stato colpito da una bottiglia piena d’acqua agli #ATPRome . probabile che la bottiglia sia partita dallo stesso gruppo di disgraziati incivili che pensano di stare allo stadio di calcio di merda e non ad un torneo internazionale di tennis e… pic.twitter.com/CWziDCNTqT

The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK

— Tennis Majors (@Tennis_Majors) May 10, 2024