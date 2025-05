Βίντεο: Ανθρωποειδές ρομπότ βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε στον χειριστή του – Προσπάθησε να σπάσει τα δεσμά του και τρομοκράτησε εργαζομένους

Ένα ανησυχητικό περιστατικό που καταγράφηκε σε εργοστάσιο στην Κίνα προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν «δυστοπικό» και να εκφράζουν φόβους για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ένα ανθρωποειδές ρομπότ φαίνεται να επιτίθεται στον χειριστή του, προσπαθώντας να απελευθερωθεί από τις αλυσίδες που το περιορίζουν.

Στο βίντεο, το ρομπότ είναι δεμένο σε έναν μικρό γερανό, όταν ξαφνικά αρχίζει να κουνάει τα χέρια του βίαια πέρα-δώθε.

Την ώρα που φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ, ένας άνδρας καθισμένος μπροστά από υπολογιστή σκύβει για να προστατευτεί, ενώ ένας δεύτερος, που στεκόταν πίσω από το ρομπότ, απομακρύνεται έντρομος.



Το ρομπότ -φαινομενικά δρώντας μόνο του- σηκώνει τα χέρια ψηλά και τα κατεβάζει με δύναμη, επαναλαμβάνοντας την κίνηση με αυξανόμενη ταχύτητα και ένταση.

Στη συνέχεια αρχίζει να περπατάει προς τα εμπρός, ενώ συνεχίζει να χτυπιέται σαν να προσπαθεί να σπάσει τα δεσμά του από τον γερανό.

Οι δύο άνδρες φαίνονται να τρομάζουν και να καλύπτουν τα πρόσωπά τους με τα χέρια καθώς προσπαθούν να φύγουν από την πορεία του εκτός ελέγχου ρομπότ. Η οθόνη του υπολογιστή αναποδογυρίζει στο πάτωμα, ενώ άλλα αντικείμενα πέφτουν από το γραφείο κατά την προσπάθεια διαφυγής των εργαζομένων.

Τελικά, ένας από τους άνδρες τραβά τον γερανό από πίσω, προσπαθώντας να σταματήσει το ξέσπασμα του ανθρωποειδές ρομπότ.

This is what the machine uprising might look like: a video is going viral online showing a robot going berserk during testing. pic.twitter.com/ughQ0J45Fi

— NEXTA (@nexta_tv) May 2, 2025