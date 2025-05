ΗΠΑ: Το Αλκατράζ επιστρέφει για να φιλοξενήσει τους «χειρότερους εγκληματίες» – Γιατί ο Τραμπ θέλει να επαναλειτουργήσει η διαβόητη φυλακή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφερε τη διαβόητη φυλακή του Αλκατράζ στο επίκεντρο της πολιτικής του ατζέντας, επιδιώκοντας να το αναστήσει ως σύμβολο «Νόμου, Τάξης και Δικαιοσύνης».

Με μια σειρά εξαγγελιών, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επιχειρεί να παρακάμψει δικαστικές αποφάσεις και να θέσει εκ νέου σε λειτουργία το αυστηρότερο καθεστώς κράτησης που γνώρισε ποτέ η Αμερική.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Κυριακής, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να «ανακατασκευάσει και να ξανανοίξει το Αλκατράζ» ως μέρος της νέας του στρατηγικής για την καταστολή της εγκληματικότητας και την απέλαση μεταναστών.

«Η επαναλειτουργία του Αλκατράζ θα λειτουργήσει ως σύμβολο του Νόμου, της Τάξης και της Δικαιοσύνης», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανέφερε πως έχει δώσει εντολή στο Γραφείο Ομοσπονδιακών Φυλακών να συνεργαστεί με το υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ώστε να προχωρήσουν στην «επανέναρξη ενός ουσιαστικά αναβαθμισμένου και ανακατασκευασμένου» Αλκατράζ.

Η διαβόητη αυτή φυλακή, που «φιλοξένησε» κάποτε τον διαβόητο γκάνγκστερ Αλ Καπόνε, «θα στεγάσει τους πιο αδίστακτους και βίαιους Εγκληματίες της Αμερικής», σημείωσε ο Τραμπ.

Η πρόταση Τραμπ για επαναλειτουργία του Αλκατράζ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία συγκρούεται επανειλημμένα με τα δικαστήρια, προσπαθώντας να στείλει μέλη συμμοριών και παράτυπους μετανάστες σε φυλακή υψηλής ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ.

Η αναστήλωση του Αλκατράζ φαίνεται να προσφέρει μια ενδεχόμενη λύση στις νομικές απαγορεύσεις που εμποδίζουν τα σχέδιά του για μαζικές απελάσεις.

«Δεν θα είμαστε πλέον όμηροι εγκληματιών, αλητών και Δικαστών που φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους και μας εμποδίζουν να απομακρύνουμε εγκληματίες που μπήκαν παράνομα στη χώρα μας», έγραψε, υπονοώντας πως οι πρώτοι που θα σταλούν στο Αλκατράζ θα είναι παράνομοι μετανάστες.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει ζητήσει τη δημιουργία ενός νέου κέντρου κράτησης στο Γκουαντάναμο της Κούβας με δυνατότητα φιλοξενίας έως 30.000 άτομα, τα οποία αποκαλεί «χειρότερους εγκληματίες-μετανάστες».

Ορισμένοι δικαστές έχουν ήδη αποφανθεί ότι οι υπό απέλαση κρατούμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δίκαιες νομικές διαδικασίες. Ο Τραμπ φέρεται να σκέφτεται το ενδεχόμενο να στείλει ακόμη και Αμερικανούς πολίτες σε τέτοια κέντρα κράτησης, ωστόσο το νέο Αλκατράζ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση, σε περίπτωση που προκύψουν νομικά εμπόδια.

«Για πάρα πολύ καιρό, η Αμερική υπέφερε από άγριους, βίαιους και υπότροπους Εγκληματίες – το απόλυτο κατακάθι της κοινωνίας – που δεν πρόκειται να προσφέρουν τίποτα άλλο παρά δυστυχία και πόνο», τόνισε ο Τραμπ.

«Όταν ήμασταν ένα πιο σοβαρό έθνος, παλαιότερα, δεν διστάζαμε να φυλακίζουμε τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες και να τους κρατάμε μακριά από οποιονδήποτε θα μπορούσαν να βλάψουν. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν θα ανεχθούμε πλέον αυτούς τους κατά συρροή εγκληματίες που σπέρνουν βρωμιά, αιματοχυσία και χάος στους δρόμους μας».

Το Αλκατράζ ήταν μια ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας, χτισμένη σε νησί ανοιχτά του Σαν Φρανσίσκο. Λειτούργησε για 29 χρόνια και έκλεισε το 1963.

Αν και φιλοξένησε διαβόητους κρατούμενους, όπως τον Αλ Καπόνε, έγινε παγκοσμίως γνωστό από την ταινία του 1996 «The Rock» με τους Σον Κόνερι και Νίκολας Κέιτζ.

Η βασική αιτία για το οριστικό του κλείσιμο ήταν το τεράστιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών, θα απαιτούνταν από 3 έως 5 εκατομμύρια δολάρια μόνο για να παραμείνει ανοιχτό.

«Το ποσό αυτό δεν περιλάμβανε τα καθημερινά λειτουργικά έξοδα – το Αλκατράζ ήταν σχεδόν τρεις φορές πιο ακριβό στη λειτουργία από κάθε άλλη ομοσπονδιακή φυλακή (το 1959, το ημερήσιο κόστος ανά κρατούμενο ήταν 10.10 δολάρια στο Αλκατράζ, σε σύγκριση με τα 3 δολάρια στην ομοσπονδιακή φυλακή της Ατλάντα)», ανέφερε τότε εκπρόσωπος.

«Το κύριο κόστος προερχόταν από το γεγονός ότι το Αλκατράζ ήταν νησί και όλα τα αγαθά έπρεπε να μεταφέρονται με πλοίο», ενώ «το νησί δεν είχε πηγή φρέσκου νερού, οπότε σχεδόν ένα εκατομμύριο γαλόνια νερού έπρεπε να μεταφέρονται κάθε εβδομάδα με φορτηγά πλοία».

«Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση διαπίστωσε ότι ήταν πιο οικονομικά αποδοτικό να χτίσει μια νέα εγκατάσταση παρά να κρατήσει το Αλκατράζ ανοιχτό».

Μετά την απόφαση για το κλείσιμο, αναφέρει η Daily Mail, την οποία υπέγραψε ο τότε γενικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Κένεντι, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σταδιακά σε άλλες ομοσπονδιακές φυλακές.

Συνολικά, 1.576 κρατούμενοι φυλακίστηκαν στο Αλκατράζ, το οποίο ήταν διαβόητο για τις πρωτόγονες συνθήκες κράτησης.

Το Αλκατράζ έγινε θρύλος όχι μόνο λόγω των κρατουμένων του, αλλά και των προσπαθειών απόδρασης.

Το 1962, οι Φρανκ Μόρις, Κλάρενς Άνγκλιν και Τζον Άνγκλιν δραπέτευσαν αφήνοντας πίσω ψεύτικα κεφάλια από γύψο και ανθρώπινα μαλλιά για να ξεγελάσουν τους φύλακες. Δεν βρέθηκαν ποτέ.

Πολλοί πιστεύουν ότι δεν επέζησαν λόγω των παγωμένων νερών και των ισχυρών ρευμάτων, αλλά υπάρχουν και θεωρίες πως έφτασαν στην ακτή και ξεκίνησαν μια νέα ζωή.

Συνολικά, καταγράφηκαν 14 απόπειρες απόδρασης από 36 κρατούμενους. Οι 23 συνελήφθησαν, έξι σκοτώθηκαν από πυρά φρουρών, δύο πνίγηκαν και 5 δεν βρέθηκαν ποτέ.

Το 1972, το Αλκατράζ εντάχθηκε στην Εθνική Περιοχή Αναψυχής Golden Gate και το 1973 άνοιξε για το κοινό ως ιστορικό μνημείο.

Σήμερα, δέχεται περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως. Τα εισιτήρια για τις ηχητικές ξεναγήσεις και τις περιηγήσεις στις εγκαταστάσεις εξαντλούνται καθημερινά.

Η ιδέα της επαναλειτουργίας του Αλκατράζ φαίνεται πως έχει τις ρίζες της στην οικογένεια Τραμπ.

Τον Ιανουάριο, ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είχε κάνει ανάρτηση στην πλατφόρμα X προτείνοντας το άνοιγμα της διαβόητης φυλακής. «Τώρα αυτό είναι μια εξαιρετική ιδέα», είχε σχολιάσει σχετικά με την πρόθεση του πατέρα του να στείλει τους χειρότερους εγκληματίες στο Γκουαντάναμο.

«Ίσως θα έπρεπε να ξανανοίξουμε και το Αλκατράζ;», πρόσθεσε.

Now this is a great idea. Maybe we should also reopen Alcatraz?!?! https://t.co/70dUlZVHvA

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 30, 2025