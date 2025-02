Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που ανθρωποειδές ρομπότ επιτίθεται σε ανθρώπους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης – «Είχε περάσει τα τεστ ασφαλείας»

Μπορούν τελικά τα ρομπότ να στραφούν εναντίον του ανθρώπου; Το ερώτημα, που μέχρι πρόσφατα απασχολούσε κυρίως τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, επανέρχεται με ανησυχητικό τρόπο στην επικαιρότητα, έπειτα από ένα περιστατικό που σημειώθηκε στην Κίνα.

Βίντεο από τις 9 Φεβρουαρίου καταγράφει τη στιγμή που ένα ανθρωποειδές ρομπότ φαίνεται να επιτίθεται σε ανθρώπους, κατά τη διάρκεια του Spring Festival Gala στην Τιεντσίν, στη βορειοανατολική Κίνα.

Humanoid Robots just took China’s Spring Festival Gala to the next level 🤩https://t.co/r87TbzNG62 https://t.co/Yz3r7w0R6W pic.twitter.com/pMLFbtCm77

— StarBoySAR 🇭🇰 🇨🇳 🥭 (@StarboySAR) January 28, 2025