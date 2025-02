Apple: Σφάλμα στη λειτουργία υπαγόρευσης κειμένου με τη λέξη «ρατσιστής» προκάλεσε αναστάτωση – Τα iPhone την αντικαθιστούσαν με τη λέξη «Τραμπ»

Η Apple ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση ενός τεχνικού προβλήματος, το οποίο παρατηρήθηκε από κάποιους χρήστες iPhone, όταν χρησιμοποίησαν τη λειτουργία φωνητικής υπαγόρευσης κειμένου, στην οποία η λέξη «ρατσιστής» αντικαθίστατο για λίγα δευτερόλεπτα από τη λέξη «Τραμπ».

«Είμαστε ενήμεροι για ένα ζήτημα με το μοντέλο αναγνώρισης ομιλίας που ενσωματώνει την λειτουργία του πληκτρολογίου και αναπτύσσουμε διορθωτική ενημέρωση σήμερα», δήλωσε χθες (Τρίτη) εκπρόσωπος της Apple.

Η εταιρεία εξήγησε ότι το λάθος προκλήθηκε από το γεγονός ότι τα μοντέλα αναγνώρισης ομιλίας παρουσίαζαν λάθος λέξεις, που έχουν κάποιο επίπεδο «φωνητικής επικάλυψης». Στην περίπτωση αυτή, όταν οι χρήστες ανέφεραν λέξεις που περιείχαν το φωνήεν «r» (ρο), η λειτουργία text-to-speech πρότεινε τη λέξη «Trump» (Τραμπ).



Η δυσλειτουργία προκάλεσε τον θυμό των συντηρητικών, όπως του παρουσιαστή και συνωμοσιολόγου του Infowars, Άλεξ Τζόουνς, μετά τις σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έγιναν γρήγορα viral.

EXTREME BREAKING NEWS! I just caught apple carrying out a vicious, subliminal attack on president Trump.

When you voice note the word racist on APPLE text the word Trump pops up and then disappears.

Try it yourself folks, this attack is NEXT LEVEL EVIL. We are surrounded by… pic.twitter.com/XzS9HcI81Y

— Alex Jones (@RealAlexJones) February 25, 2025