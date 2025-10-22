Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη την αγορά Εργασίας

Enikos Newsroom

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»

Σημαντικές ήταν οι τοποθετήσεις του Αθανάσιου Ράπτη, Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και του Λεωνίδα Χριστόπουλου, Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Α.Ε. στο πάνελ με θέμα: «AI-Driven Future of Work: Opportunities and Challenges», στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Cyber Greece 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Του Δημήτρη Χριστούλια 

Ο κύριος Ράπτης αναφέρθηκε στη στελέχωση της δημόσιας διοίκησης τονίζοντας ότι «όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για ένα τεχνολογικό σύστημα. Όταν βάζουμε και τον άνθρωπο μέσα μιλάμε για ένα κοινωνικό τεχνολογικό σύστημα και έτσι πρέπει να το θεωρούμε. Άνθρωπος και «μηχανή» είναι ένα ενιαίο σύστημα. Ο άνθρωπος ως υπάλληλος, ως πολίτης και καταναλωτής, ως χειριστής, ως προγραμματιστής, ως ανθρώπινο δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης συνιστά μια ολότητα όπου από τη μια πλευρά υπάρχουν οι αλγόριθμοι, τα δεδομένα, η ανάγκη για υπολογιστική πολυπλοκότητα και από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτό που δεν μπορεί να βάλει σε καμία περίπτωση το μηχάνημα που είναι η ηθική, η εν συναίσθηση, η τελική απόφαση, η δεοντολογία και πολλά ακόμη. Πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσουμε αφενός μεν στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνική αλλά και σε θέματα ακεραιότητας».

Από την πλευρά του ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Α.Ε. ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. δεν σχετίζεται με το δημόσιο τομέα. Είναι ο φορέας ο οποίος διαχειρίζεται όλη την οπτικοακουστική βιομηχανία της χώρας. Ένα κομμάτι της αποστολής του είναι η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην οπτικοακουστική βιομηχανία, είτε αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη νέα τεχνολογία αλλά και το πώς θα προστατεύσουμε τους Έλληνες δημιουργούς από τους κινδύνους που υπάρχουν από τις νέες τεχνολογίες».

Την συζήτηση συντόνισε ο αρχισυντάκτης της Realnews, Αλέξανδρος Κόντης.

Πλατινένιος χορηγός του Συνεδρίου είναι η inDigital. Χρυσοί χορηγοί η Εθνική Τράπεζα, η Odyssey cybersecurity, η Netcompany, η Cognyte Luminar, η Bright diadikasia Business Solutions. Ασημένιοι χορηγοί η Huawei. Χορηγοί οι: ΑΔΜΗΕ, Cosmote, Olympios, Dimitriadis / Vitoros Law  Firm. Το Συνέδριο γίνεται με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ

17:28 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

