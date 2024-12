Parker Solar Probe: Διαστημική αποστολή της NASA «άγγιξε» τον Ήλιο και έγραψε ιστορία – Τι σημαίνει αυτό για τη Γη

Στις 24 Δεκεμβρίου 2024, η ανθρωπότητα πέτυχε ένα μοναδικό ορόσημο στην εξερεύνηση του διαστήματος. Το διαστημικό σκάφος Parker Solar Probe της NASA πλησίασε τον Ήλιο σε απόσταση που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ ξανά: μόλις 6,1 εκατομμύρια χιλιόμετρα από την επιφάνειά του.

Η αποστολή αυτή δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό κατόρθωμα, αλλά και μια κομβική στιγμή για την επιστήμη, καθώς μας φέρνει πιο κοντά στην κατανόηση του άστρου που μας δίνει ζωή.

Η Parker Solar Probe ταξίδευε με την εντυπωσιακή ταχύτητα των 692.000 χιλιομέτρων την ώρα, σπάζοντας ρεκόρ τόσο σε ταχύτητα όσο και σε απόσταση από τον Ήλιο, φέρνοντας το διαστημικό σκάφος σε απόσταση 4% της συνολικής απόστασης Γης-Ήλιου, μέσα στην τροχιά του Ερμή.

Η επιτυχία της αποστολής συνδέεται άμεσα με δύο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα που σημάδεψαν το 2024. Στις 8 Απριλίου, η ολική έκλειψη ηλίου στη Βόρεια Αμερική πρόσφερε μια σπάνια ευκαιρία παρατήρησης του στέμματος του Ήλιου, της εξωτερικής ατμόσφαιράς του που μελετά η Parker.

Επιπλέον, στις 10 Μαΐου και 10 Οκτωβρίου, έντονες γεωμαγνητικές καταιγίδες προκάλεσαν φαντασμαγορικές εμφανίσεις του Βόρειου Σέλαος, ορατές ακόμη και στις νότιες ΗΠΑ, σε περιοχές όπως η Αριζόνα και η Φλόριντα.

H αποστολή Parker Solar Probe, μελετώντας τον ηλιακό άνεμο και τις εκπομπές στεμματικής μάζας (CME), οι οποίες προκαλούν τις γεωμαγνητικές καταιγίδες, που μπορεί να επηρεάσουν δορυφόρους, GPS και υποδομές ηλεκτρικών δικτύων, βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη σύνδεση αυτών των φαινομένων με τον Ήλιο.

Η ιδέα για την αποστολή της Parker Solar Probe γεννήθηκε πριν από 65 χρόνια, αλλά χρειάστηκαν δεκαετίες σχεδιασμού και τεχνολογικής προόδου για να γίνει πραγματικότητα, σημειώνει το Forbes.

Η Parker εκτοξεύτηκε στις 12 Αυγούστου 2018 και έχει ως κύρια αποστολή τη μελέτη του Ήλιου και της εξαιρετικά θερμής εξωτερικής του ατμόσφαιρας, γνωστής ως στέμμα.

On Dec. 24, our Parker Solar Probe will make history with a record-breaking closest approach to the Sun ☀️

Follow along in real time with this interactive visualization, brought to you by @NASA_eyes and @NASASun: https://t.co/DXeKvMdJsl pic.twitter.com/zQUdlozvqt

— NASA (@NASA) December 23, 2024