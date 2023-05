Netflix: Αυτή θα είναι η έξτρα χρέωση για όσους μοιράζονται τους κωδικούς τους

Νέα πολιτική είναι έτοιμη να θέσει σε εφαρμογή η πλατφόρμα του Netflix, για να βάλει «φρένο» στους χρήστες που μοιράζονται τους κωδικούς τους.

Συγκεκριμένα το Netflix σχεδιάζει να υπάρχει έξτρα χρέωση και σύμφωνα με πληροφορίες από τους υπεύθυνους της πλατφόρμας η κατάσταση, διαμορφώνεται ως εξής:

-Όσοι πληρώνουν το βασικό πακέτο του Netflix δεν θα μπορούν να βάλουν ένα έξτρα άτομο στον λογαριασμό τους (το ίδιο αφορά και εκείνους που πληρώνουν το Standard with Ads).

-Όσοι πληρώνουν το πιο ακριβό πακέτο Premium που προσφέρει 4K ανάλυση (€13.99 στην Ελλάδα), θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν δύο έξτρα μέλη με 7.99 ευρώ για το καθένα, κάθε μήνα. Εάν ένας χρήστης δεν πληρώνει, τότε δεν θα έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του.

-Όσοι πληρώνουν το κανονικό (Standard) πακέτο συνδρομής των €10.99 στην Ελλάδα θα χρειαστεί να δίνουν έξτρα 7 ευρώ κάθε μήνα σε περίπτωση που πιαστούν να μοιράζονται τον κωδικό τους.

Netflix password sharing will cost an additional $7.99 per month in the U.S pic.twitter.com/wee5CCnZRD

— Netflix Updates (@NetflxUpdates) May 23, 2023