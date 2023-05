Netflix: Μετά το «Maestro» και το «The Bachelor» στη δημοφιλή πλατφόρμα – Αναμονή για το «Σμύρνη μου αγαπημένη»

Αφού έγινε η αρχή με την πρώτη ελληνική σειρά, ήτοι το «Maestro», πλέον έχουμε και την πρώτη ελληνική ταινία που κάνει το άλμα προς το Netflix.

Ο λόγος για το «The Bachelor», το οποίο από 1 Ιουνίου θα ξεκινήσει να προβάλλεται από το δημοφιλή πλατφόρμα. Την επίσημη ανακοίνωση την έκανε η εταιρία παραγωγής της ταινίας, η «Showtime Productions».

«Το αγαπημένο μας «The Bachelor», θα είναι στο ?eflix από 1η Ιουνίου!» αναφέρει σε ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Showtime Productions ® (@showtime_productions_)

Η Showtime Productions έκλεισε ένα συνολικό deal και έτσι οι τρεις πρώτες ταινίες του franchise, δηλαδή τα The Bachelor, The Bachelor 2 και The Bachelor 3 θα είναι σταδιακά διαθέσιμες στο Netflix.

Πριν λίγες εβδομάδες είχε γίνει γνωστό πως και η ταινία της Μιμής Ντενίση «Σμύρνη μου Αγαπημένη», θα έμπαινε στο Netflix, ωστόσο ακόμα δεν έχουν γίνει οι επίσημες ανακοινώσεις.