Τηλεθέαση: Η μάχη της Κυριακής (28/4) – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα

Συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time και late night ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.
Το βράδυ της Κυριακής (28/4) στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε «Η Γη της Ελιάς», ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και το «Survivor». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε «Η Γη της Ελιάς», με το «Survivor» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:
- Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 24,1%
- ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 15,1%
- SURVIVOR 14,8%
- AKIS’ FOOD TOUR 10,8%
- 5Χ5 ΣΠΕΣΙΑΛ 8,5%
- ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 7,2%
- TV QUEEN LIVE – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 6,5%
- ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 6,3%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΠΙΡΙΤ, Ο ΑΤΙΘΑΣΟΣ 4,9%
- ΕΙΚΟΝΕΣ 4,4%
LATE NIGHT:
- FAMAGUSTA 22,6%
- SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 10,2%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – FAST AND FURIOUS 7,6%
- ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 7,5%
- ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ (Ε) 5,6%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – SPEED 5,3%
- ΑΡΕΝΑ 5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
- Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 14,5%
- SURVIVOR 13,1%
- ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 12,3%
- AKIS’ FOOD TOUR 9,9%
- ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 8,3%
- ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 8,2%
- 5Χ5 ΣΠΕΣΙΑΛ 8%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΠΙΡΙΤ, Ο ΑΤΙΘΑΣΟΣ 7,8%
- TV QUEEN LIVE – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 7,1%
- ΕΙΚΟΝΕΣ 5,2%
LATE NIGHT:
- FAMAGUSTA 13,8%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – FAST AND FURIOUS 10,3%
- ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 9,1%
- SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 8,9%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – SPEED 6%
- ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ (Ε) 5,6%
- ΑΡΕΝΑ 4,8%