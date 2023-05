Μετά την ιστορία του διασημότερου serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ, Τζέφρι Ντάμερ, τα εγκλήματα του οποίου «ζωντάνευσαν» μέσα από τη σειρά «DAHMER – Monster», το Netflix ανακοίνωσε την επόμενη συγκλονιστική ιστορία που θα διηγηθεί μέσα από τη 2η σεζόν του «Monster».

Η true crime σειρά «DAHMER – Τέρας: Η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ» σημείωσε τεράστια επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο και ήταν για πολλές εβδομάδες στα Top10 σε όλον τον κόσμο, με αποτέλεσμα το Netflix να αποφασίσει να συνεχίσει τη σειρά με νέες υποθέσεις δολοφόνων και κατά συρροήν δολοφόνων (serial killers).

Η 2η σεζόν της σειράς Monster θα επικεντρωθεί στην ιστορία των Lyle και Erik Menendez που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο. Ο επίσημος τίτλος είναι “MONSTERS: The Lyle and Erik Menendez Story”. Στην παραγωγή και τη δημιουργία θα είναι ξανά οι Ryan Murphy και Ian Brennan που υπέγραψαν την επιτυχία του Dahmer.

From the creators of Monster comes the next chilling installment of the anthology series:

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. pic.twitter.com/metyCMecmQ

— Netflix (@netflix) May 1, 2023