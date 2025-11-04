Κίνα: Στηρίζει κολοσσούς τεχνολογίας με φθηνή ενέργεια για την ανάπτυξη εγχώριων τσιπ AI

Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Κίνα: Στηρίζει κολοσσούς τεχνολογίας με φθηνή ενέργεια για την ανάπτυξη εγχώριων τσιπ AI

Η Κίνα έχει προχωρήσει σε αύξηση των επιδοτήσεων που καλύπτουν έως και το ήμισυ των λογαριασμών ενέργειας για ορισμένα από τα μεγαλύτερα data centers της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times. Όπως αναφέρεται, η απόφαση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Πεκίνου να στηρίξει την ψηφιακή του βιομηχανία σε μια περίοδο που οι τεχνολογικές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη και διεθνείς περιορισμούς.

Πηγές με γνώση του θέματος, που επικαλείται η εφημερίδα, ανέφεραν ότι οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν ενισχύσει τα οικονομικά κίνητρα για μεγάλες κινεζικές εταιρείες όπως η ByteDance, η Alibaba και η Tencent. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις επηρεάστηκαν σημαντικά από την άνοδο του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την απαγόρευση της Κίνας για αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, κίνηση που είχε ως στόχο τη μείωση της εξάρτησης από αμερικανική τεχνολογία.

Η Reuters σημείωσε πως δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα τις πληροφορίες του ρεπορτάζ.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά με εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες έχουν γονείς που έκαναν αυτά τα 9 πράγματα πριν ξεκινήσει το σχολείο

ΟΕΝΓΕ: Απαράδεκτη η κλήση σε προανάκριση των ψυχιάτρων των δημόσιων κλινικών της Αττικής

Η OpenAI «ψωνίζει» από Amazon με συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων

Στουρνάρας: Η οικονομία βρίσκεται σε δυναμική πορεία – Η ΤτΕ έχει προβεί σε δράσεις που εστιάζουν στην καλλιέργεια της χρημ...

Το NotebookLM μπορεί πλέον να γίνει η προσωπική σου διδακτορική σύμβουλος και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:00 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Φοιτητές έκαναν γυρίσματα για τηλεοπτική σειρά και ανακάλυψαν μία μυστηριώδη ταφή 2.000 ετών – Ανθρωποθυσία, δολοφονία ή κάτι άλλο;

Αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ ανακάλυψαν τα λείψανα μιας έφηβης που είχε ταφεί...
15:01 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζήσουν για εκατοντάδες χρόνια – Επιστήμονες αποκωδικοποίησαν το DNA του μακροβιότερου θηλαστικού και ανακάλυψαν κάτι συγκλονιστικό

Η φάλαινα της Γροιλανδίας (bowhead whale) που μπορεί να ζήσει για περισσότερα από 200 χρόνια, ...
08:08 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ανακάλυψαν ξύλινο γλυπτό που απεικονίζει τον Ηρακλή σε αρχαίο λάκκο απορριμμάτων

Στο ισπανικό νησί της Ίμπιζας, ανακαλύφθηκε ένα σπάνιο, ξύλινο ειδώλιο του Ηρακλή, μέσα σε μια...
23:04 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Ζευγάρι ανακάλυψε θησαυρό με χρυσά νομίσματα φροντίζοντας τον κήπο – Αποκαλύφθηκε ένα από τα πιο ταραχώδη κεφάλαια της ιστορίας της Αγγλίας

Ένας θαμμένος θησαυρός από την εποχή του Ερρίκου Η’ ρίχνει νέο φως στην ταραχώδη περίοδο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς