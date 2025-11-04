Κίνα: Στηρίζει κολοσσούς τεχνολογίας με φθηνή ενέργεια για την ανάπτυξη εγχώριων τσιπ AI

Η Κίνα έχει προχωρήσει σε αύξηση των επιδοτήσεων που καλύπτουν έως και το ήμισυ των λογαριασμών ενέργειας για ορισμένα από τα μεγαλύτερα data centers της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times. Όπως αναφέρεται, η απόφαση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Πεκίνου να στηρίξει την ψηφιακή του βιομηχανία σε μια περίοδο που οι τεχνολογικές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη και διεθνείς περιορισμούς.

Πηγές με γνώση του θέματος, που επικαλείται η εφημερίδα, ανέφεραν ότι οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν ενισχύσει τα οικονομικά κίνητρα για μεγάλες κινεζικές εταιρείες όπως η ByteDance, η Alibaba και η Tencent. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις επηρεάστηκαν σημαντικά από την άνοδο του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την απαγόρευση της Κίνας για αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, κίνηση που είχε ως στόχο τη μείωση της εξάρτησης από αμερικανική τεχνολογία.

Η Reuters σημείωσε πως δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα τις πληροφορίες του ρεπορτάζ.

Πηγή: Reuters