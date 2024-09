ΗΠΑ εναντίον Google: Νέα μεγάλη αντιμονοπωλιακή αγωγή κατά της εταιρείας – Γιατί επηρεάζεται το μέλλον των διαδικτυακών διαφημίσεων

Η δεύτερη δίκη της Google για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού αναμένεται να καθορίσει το μέλλον της διαδικτυακής διαφήμισης, με την εταιρεία να αντιμετωπίζει ξανά ομοσπονδιακούς εισαγγελείς. Η δίκη ξεκινά σήμερα Δευτέρα στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια και πιθανότατα θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Πρόκειται για την πρώτη αντιμονοπωλιακή δίκη για την τεχνολογία με βάση μήνυση που κατατέθηκε από τη κυβέρνηση Μπάιντεν, ενώ η προηγούμενη μήνυση είχε κατατεθεί το 2020, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Google κατηγορείται ότι κατέχει μονοπώλιο στην αγορά των διαφημίσεων, επιβαρύνοντας τους διαφημιστές και δημιουργώντας τεχνητά υψηλότερες τιμές. Η εταιρεία αντιμετωπίζει παραβίαση των Άρθρων 1 και 2 του Νόμου Sherman, που απαγορεύουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Google «κλείδωσε» διαφημιστές και εκδότες στο διαφημιστικό της οικοσύστημα, ενώ οι ιστοσελίδες έπρεπε να βρουν λύσεις για να ξεπεράσουν τα εμπόδια αυτά. Μάλιστα, αρκετές Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, και της Νέας Υόρκης, στηρίζουν την υπόθεση.

Η νέα δίκη επικεντρώνεται στα εργαλεία διαφήμισης της Google, που ανέρχονται σε έναν κλάδο 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι κατηγορίες εστιάζουν στο Google Ad Manager, μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από ιστότοπους παγκοσμίως για την πώληση διαφημίσεων, με τη χρήση αυτόματων δημοπρασιών κάθε φορά που ένας χρήστης φορτώνει μια σελίδα. Αυτή η τεχνολογία έχει καταστήσει τη Google ηγέτη στην αγορά και τώρα την οδηγεί ενώπιον του δικαστηρίου. Όπως δήλωσε ο δικαστής Leonie Brinkema, η εταιρεία κατηγορείται ότι έκανε κατάχρηση αυτής της κυριαρχίας.

