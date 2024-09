Φρενίτιδα για το iPhone 16: Τεράστιες ουρές έξω από τα καταστήματα της Apple σε όλο τον πλανήτη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Την 2οη Σεπτεμβρίου είχαν σημειώσει στα… καρνέ τους οι λάτρεις της τεχνολογίας με αφορμή την κυκλοφορία του νέου μοντέλου της Apple, iPhone 16.

Το νέο smartphone της Apple, όπως επίσης και τα Apple Watch και Airpods είναι από σήμερα διαθέσιμα στα καταστήματα της εταιρείας σε περίπου 60 χώρες. Πρόκειται για το πρώτο iPhone με χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία όμως θα είναι διαθέσιμα μέσω του iOS 18 τον επόμενο μήνα.

Mental illness is real. It is a disease just like Cancer or Diabetes. Don’t suffer in silence. Get yourself or your family members treated. Your mental health is just as important as your physical health.#iPhone16 pic.twitter.com/ts2jOIxDCA — Incognito (@Incognito_qfs) September 20, 2024

Queue outside of Apple in Convent Garden picking up the new iPhone today. #London pic.twitter.com/XXoWBOufbe — Jeanne Massey (@jkmassey) September 20, 2024

Στη ναυαρχίδα των καταστημάτων της Apple, στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, ο Τιμ Κουκ έκανε την «παραδοσιακή» εμφάνισή του την ημέρα που κυκλοφορεί το νέο iPhone. Μαζί του αυτή τη φορά ήταν ο διάσημος παρουσιαστής και κωμικός Τζίμι Φάλον, που φορούσε Vision Pro. Μάλιστα, η εταιρεία φρόντισε να έχει και… τραγουδιστικό σύνολο που καλωσόριζε τους πελάτες.

From the all-new iPhone 16 lineup built for Apple Intelligence to the stunning new Apple Watch Series 10 and groundbreaking AirPods models, there was so much to be excited about today. Grateful to be with our incredible teams & customers celebrating at Apple Fifth Avenue! pic.twitter.com/SLR5rGUQW2 — Tim Cook (@tim_cook) September 20, 2024

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ουρά εκεί είχε σχηματιστεί από τα ξημερώματα.

Jimmy Fallon touching Tim Cook’s face while wearing a Vision Pro pic.twitter.com/QLoZ38QI50 — Aaron (@aaronp613) September 20, 2024

Μάλιστα, η επιθυμία των καταναλωτών να προμηθευτούν το νέο υπερσύγχρονο κινητό ήταν τόσο μεγάλη που σε πολλά σχόλια και αναρτήσεις γινόταν λόγος για «τρέλα».

Singapore also losing it over iPhone 16! The crowd is insaneeeeee pic.twitter.com/EBX00JpRqJ — AML (@alysha_lobo) September 20, 2024

Hospital में इलाज के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते, लाइन में लगने पर ग़ुस्सा हो जाते है स्टाफ से झगड़ा कर लेते है। यहाँ पता नहीं कब से लाइन में खड़े है?#iPhone16

https://t.co/nOf0JbxZbp — Dr. B L Bairwa MS, FACS (@Lap_surgeon) September 20, 2024