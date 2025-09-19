Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που προπονητής μαθαίνει ότι πέθανε η μητέρα του λίγο πριν τον αγώνα της ομάδας του

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας στο βόλεϊ μαθαίνει λίγο πριν την έναρξη αγώνα ότι πέθανε η μητέρα του.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που βλέπει το φως της δημοσιότητας φαίνεται η στιγμή που ο Μπερναντίνιο μαθαίνει το δυσάρεστο νέο, ενώ η ομάδα του είναι έτοιμη να αγωνιστεί ενάντια στη Σερβία, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Ο έμπειρος προπονητής, όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν ενημερώθηκε από έναν βοηθό του για το λυπηρό συμβάν, δεν κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυά του. Κρατώντας μια μπάλα στα χέρια προσπάθησε να συγκρατηθεί για να μην γίνει αντιληπτός στους παίκτες του, ωστόσο αυτό δεν συνέβη.

Αμέσως ο ακραίος της ομάδας Ρικάρντο Λουκαρέλι τον πλησίασε και όπως γίνεται αντιληπτό προσπάθησε να τον παρηγορήσει.