Βίντεο: Αγοράκι έπεσε… με τα μούτρα στο ποπ κορν κατά τη διάρκεια αγώνα

Ένας μικρός οπαδός των Mariners έγινε viral την Κυριακή, αφού φωτογραφήθηκε να έχει… πέσει με τα μούτρα μέσα σε μια σακούλα με ποπ κορν.

Το Σιάτλ κέρδισε με 11-4 τους Αθλέτικς, καθώς ο Καλ Ράλεϊ πέτυχε δύο home run.

Σίγουρα το αγοράκι διασκέδαζε καθώς οι τηλεοπτικές κάμερες τον έπιασαν να απολαμβάνει με ενθουσιασμό το σνακ του. Φαίνεται στα πλάνα να κρατάει μια τεράστια σακούλα ποπ κορν με τα δύο χέρια του καθώς πήγαινε με το κεφάλι να φάει τα ποπ κορν.

«Έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή που είμαι με αυτή την ενδεκάδα των Mariners σε τρία innings», δήλωσε ένας παρουσιαστής των Mariners στην τηλεόραση, με το Σιάτλ να έχει προβάδισμα 11-1 σε εκείνο το σημείο.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές στο X και πολλές εγκωμιαστικές απαντήσεις.

