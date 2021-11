Βαλεντίνο Ρόσι: Συγκλονιστικές στιγμές στον τελευταίο του αγώνα – ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από 26 χρόνια, 9 πρωταθλήματα και 199 πόντιουμ, ο Βαλεντίνο Ρόσι είπε αντίο στο Moto GP στο Grand Prix της Βαλένθια.

Σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα στην Ισπανία, ο Ιταλός τερμάτισε στη 10η θέση με εξαιρετική οδήγηση και αποθεώθηκε, όπως αναφέρει το filathlos.gr.

Ο θρύλος του Moto GP, μετά το τέλος του αγώνα, έζησε συγκινητικές στιγμές, καθώς όλοι οι οδηγοί, αλλά και οι ομάδες είπαν το δικό τους “αντίο” στον “Βάλε” και την εκπληκτική καριέρα του.