US OPEN: Σίνερ VS Αλκαράθ στον τελικό

Ο κάτοχος του τίτλου, Γιανίκ Σίνερ, νίκησε με 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ στον δεύτερο ημιτελικό του US Open και θα παίξει στον τελικό με τον Κάρλος Αλκαράθ.

Λίγο αφότου ο Αλκαράθ χρησιμοποίησε το ταλέντο του για να αποκλείσει στα τρία σετ τον 24 φορές πρωταθλητή Grand Slam Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ιταλός έκανε λάθη στο παιχνίδι του αλλά επικράτησε για να εξασφαλίσει έναν τρίτο συνεχόμενο τελικό με τον Ισπανό.

Ο Σίνερ, Νο1 στον κόσμο, ολοκλήρωσε το μονόπλευρο πρώτο σετ με 6-1. Ο Οζέ-Αλιασίμ ηρέμησε τα νεύρα του στο δεύτερο και με μπρέικ πήρε προβάδισμα 5-3 και το κατάκτησε ισοφαρίζοντας τον αγώνα, προτού χάσει το τρίτο με το ίδιο σκορ (6-3) από τον αντίπαλό του.

Ο Σίνερ, ο οποίος πήρε ιατρικό τάιμ άουτ για ένα απροσδιόριστο πρόβλημα στο ίδιο σετ, βρήκε τον ρυθμό του για να κλείσει το παιχνίδι αποκρούοντας τη δυνατή αντίσταση του Καναδού αντίπαλού του με μερικά καθοριστικά σερβίς.

