Τσιτσιπάς: Το αινιγματικό tweet του μετά τον χωρισμό με την Πόλα Μπαντόσα και τις πρόσφατες αποδόσεις του στο κορτ

Έπειτα από σχεδόν έναν μήνα απουσίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε αισθητή την επιστροφή του στην πλατφόρμα Χ, με μία ανάρτηση που προκάλεσε έντονο σχολιασμό.

«Θες να καταστρέψεις έναν άνδρα; Γέλα με τον σκοπό του. Αμφισβήτησε την αποστολή του», έγραψε στα αγγλικά ο Έλληνας τενίστας, σε μια ανάρτηση με έντονα υπαρξιακό τόνο και αινιγματικό ύφος.

You want to destroy a man? Laugh at his purpose. Question his mission.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 21, 2025