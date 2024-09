Τρομακτικό ατύχημα στην Formula 2 – Στον… αέρα τρία μονοθέσια – ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρή σύγκρουση με την εμπλοκή τριών οχημάτων συνέβη στο γκραν πρι της Formula 2 που έγινε την Κυριακή (15/9) στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού.

Στο συγκλονιστικό βίντεο φαίνονται τρία αγωνιστικά αυτοκίνητα να συγκρούονται με αποτέλεσμα σχεδόν να διαλύονται, καθώς τα εξαρτήματά τους πετάγονται ακανόνιστα στον αέρα. Κους Μαϊνί, Πέπε Μάρτι και Όλιβερ Γκέτε είναι οι τρεις οδηγοί τα οχήματα των οποίων βρέθηκαν εκτός αγώνα σχεδόν με το… καλημέρα.

Στο βίντεο φαίνονται όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα να είναι παρατεταγμένα αριστερά και δεξιά της πίστας, με το ειδικό όχημα της εκκίνησης να ετοιμάζεται να δώσει το σήμα για την έναρξη της κούρσας. Με το που ξεκινάει ο αγώνας, έπειτα από ελάχιστα δευτερόλεπτα και με τους οδηγούς να έχουν ξεκινήσει τους… παραδοσιακούς ελιγμούς προσπαθώντας να πάρουν όσο το δυνατό καλύτερη θέση, γίνεται το ατύχημα.

Το ευτύχημα είναι ότι οι τρεις οδηγοί βγήκαν τελικά σώοι και αβλαβείς από τα αγωνιστικά τους μονοθέσια, με την κούρσα να καθυστερεί για μισή περίπου ώρα προκειμένου να καθαριστεί η πίστα από τα… συντρίμμια των αυτοκινήτων.

