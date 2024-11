Ωμή βία σε αγώνα Τάε Κβον Ντο: Προπονητής-πατέρας χαστούκισε την 8χρονη κόρη του επειδή… έχασε – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας συνέβη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο Παίδων στα Τίρανα, όπου προπονητής-πατέρας χαστούκισε την 8χρονη κόρη του λόγω ήττας της σε αγώνα.

Η μικρή Βαλίνα Φετίου, η οποία εκπροσώπησε το Κόσοβο στον τελικό της κατηγορίας κοριτσιών ηλικίας 6-8 ετών, ηττήθηκε από τη Σέρβα αθλήτρια Νίνα Σάβιτς. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο πατέρας και προπονητής της, Βαλμίρ Φετίου, την έσπρωξε βίαια και την χαστούκισε μπροστά στους παρευρισκόμενους, αφήνοντας άφωνους θεατές και διοργανωτές.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει τη μικρή Βαλίνα να πλησιάζει τον πατέρα της μετά τον αγώνα. Εκείνος της βγάζει το προστατευτικό κράνος φανερά εκνευρισμένος και στη συνέχεια, της δίνει χαστούκι, κίνηση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

8-year-old Kosovar taekwondo athlete was slapped by her father and coach, Valmir Fetiu, during the European Cadet & Children’s Championship in Tirana. Fetiu said that the slap was meant “only to calm her down” after she lost in the final to a Serbian opponent. pic.twitter.com/VxZyLcP07X

