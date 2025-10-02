Θέλτα – ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ενδεκάδα του «δικεφάλου του Βορρά» – Βασικοί οι Μπιάνκο, Βόλιακος, δεκάρι ο Καμαρά

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Βίγκο, όπου θα αντιμετωπίζει τη Θέλτα (22:00, ANT1, CosmoteSports 4) σε μία από τις πιο δύσκολες αναμετρήσεις του στη League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, αναζητά το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα, θέλοντας να αφήσει πίσω του τα τέσσερα συνεχόμενα ανεπιτυχή παιχνίδια σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη.

Ο Ρουμάνος τεχνικός παρέταξε την ομάδα με το εξής αρχικό σχήμα:

  • Τερματοφύλακας: Παβλένκα
  • Δεξί μπακ: Σάστρε
  • Στόπερ: Μιχαηλίδης, Βόλιακος
  • Αριστερό μπακ: Μπάμπα
  • Μέσοι: Μπιάνκο, Οζντόεφ, Καμαρά
  • Δεξί εξτρέμ: Ντεσπόντοφ
  • Αριστερό εξτρέμ: Κωνσταντέλιας
  • Επιθετικός: Γιακουμάκης

#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στη Θέλτα στο Estadio Abanca Balaidos. #PamePAOKARA #CELPAOK #UEL #OurWay

Δημοσιεύτηκε από PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

