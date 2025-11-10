«Τέλος» ο Βόκολος από τον Ατρόμητο

Ο χθεσινός αγώνας του Ατρόμητου με τον Βόλο για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος ήταν ο τελευταίος για τον Λεωνίδα Βόκολο στον πάγκο της ομάδας των δυτικών προαστίων.

Το απόγευμα της Δευτέρας (10/11) οι «κυανόλευκοι» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα τεχνικό, τον οποίο χαρακτήρισαν «υπόδειγμα επαγγελματισμού και ήθους», γι΄ αυτό και «θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του στην ομάδα μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του».

Στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του, ο Λεωνίδας Βόκολος ευχαρίστησε επίσης τον σύλλογο για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας πως «ανέλαβα τον Ατρόμητο σε μια ιδιαίτερη συγκυρία το καλοκαίρι, αλλά προφανώς δεν μετανιώνω και θα το ξανάκανα».

Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο τα αποτελέσματα δεν συνάδουν πάντα με την ποιότητα της δουλειάς και της προσπάθειας που καταβάλλεται καθημερινά (…) αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Ατρόμητος θα βρει την πορεία που του πρέπει».