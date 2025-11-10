«Τέλος» ο Βόκολος από τον Ατρόμητο

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Λεωνίδας Βόκολος

Ο χθεσινός αγώνας του Ατρόμητου με τον Βόλο για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος ήταν ο τελευταίος για τον Λεωνίδα Βόκολο στον πάγκο της ομάδας των δυτικών προαστίων.

Το απόγευμα της Δευτέρας (10/11) οι «κυανόλευκοι» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα τεχνικό, τον οποίο χαρακτήρισαν «υπόδειγμα επαγγελματισμού και ήθους», γι΄ αυτό και «θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του στην ομάδα μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του».

Στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του, ο Λεωνίδας Βόκολος ευχαρίστησε επίσης τον σύλλογο για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας πως «ανέλαβα τον Ατρόμητο σε μια ιδιαίτερη συγκυρία το καλοκαίρι, αλλά προφανώς δεν μετανιώνω και θα το ξανάκανα».

Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο τα αποτελέσματα δεν συνάδουν πάντα με την ποιότητα της δουλειάς και της προσπάθειας που καταβάλλεται καθημερινά (…) αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Ατρόμητος θα βρει την πορεία που του πρέπει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Πώς θα προσληφθούν 50.000 άνεργοι άνω των 30 ετών στον ιδιωτικό τομέα – Τι λέει η διοικήτρια της ΔΥΠΑ για το νέο πρόγραμμα ...

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Αιτήσεις για υποτροφίες σε 650 παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Οι αστρονόμοι εντόπισαν ένα μυστηριώδες νέο αντικείμενο να πετά ανάμεσα στην «εχθρική εξωγήινη απειλή» και τη Γη
περισσότερα
22:29 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Χάντμπολ: Προσωρινή διακοπή στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός λόγω υβριστικών συνθημάτων – ΒΙΝΤΕΟ

Το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό διεκόπη 40 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου μ...
10:48 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

NBA: Οι Ρόκετς «λύγισαν» τους Μπακς παρά τους 37 πόντους του Αντετοκούνμπο – Σπουδαία εμφάνιση από Ντουράντ

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Μιλγουόκι, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς σε...
09:52 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Συγκίνηση με τον 67χρονο δρομέα που τερμάτισε τελευταίος – Δείτε βίντεο

Ο 67χρονος Ιωακείμ Υφαντίδης, που πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε, ολοκλήρωσε τον 42ο Αυθεντικό Μαρα...
09:33 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Γαμπρός και νύφη έτρεξαν μαζί με τους δρομείς – Δείτε βίντεο

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος που διεξήχθη στην Αθήνα χάρισε μεγάλες στιγμές συγκίνησης. Δεν έλ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα