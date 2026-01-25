Super League: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του ΟΦΗ – Όρθιος και στο «Χαριλάου» ο Λεβαδειακός

Έπειτα από ένα επεισοδιακό παιχνίδι, ο ΟΦΗ επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Το εύστοχο πέναλτι του Έντι Σαλσίδο (40’) έκανε τη διαφορά, με τους Αγρινιώτες να τελειώνουν με παίκτη λιγότερο. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, πάντως, έχει αρκετά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις, τόσο αναφορικά με τη φάση του πέναλτι, όσο και για ακόμη μία, στην οποία θεωρούν πως θα έπρεπε να υποδειχθεί υπέρ τους η λευκή βούλα. Εν τέλει, οι Κρητικοί βρέθηκαν πια «μια ανάσα» από την οκτάδα, ενώ ο Παναιτωλικός κινδυνεύει πλέον σοβαρά.

Χάρη σε γκολ του Γιάννη Κωστή στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Λεβαδειακός έφυγε με πολύτιμο βαθμό από το «Κλεάνθης Βικελίδης», αποσπώντας ισοπαλία με 2-2 από τον Άρη.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ προηγήθηκε δύο φορές, αρχικά με τον Λορέν Μορόν (29’) κι εν συνεχεία με τον Ούρος Ράτσιτς (63’), αλλά οι Βοιωτοί απάντησαν ισάριθμες, στο ξεκίνημα με τον Αλέν Όζμπολτ (46’) και το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου με τον Κωστή. Πλέον, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι μεγάλο φαβορί για συμμετοχή στην τετράδα ενώ οι «κίτρινοι» συνεχίζουν στη (φετινή) μετριότητα.