Stoiximan GBL: Έγινε γνωστό το πρόγραμμα για την σεζόν 2025/26 – Πότε θα γίνει το ντέρμπι «αιωνίων»

Το πρόγραμμα της Stoximan GBL για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, που φέρνει από νωρίς το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς, έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στη 2η αγωνιστική, στις 12 Οκτωβρίου (19:00) στο ΣΕΦ, λίγες ημέρες πριν από τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Το δεύτερο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα πραγματοποιηθεί στην 23η αγωνιστική (28-30 Μαρτίου 2026), στο ΟΑΚΑ.

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου. Το Σάββατο 4/10, η Καρδίτσα θα αντιμετωπίσει τον Άρη στις 16:00, ενώ την ίδια ώρα η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό.

Στις 19:00 της ίδιας ημέρας ο Ηρακλής θα κοντραριστεί με τον Προμηθέα και ο Πανιώνιος θα παίξει με το Περιστέρι. Την Κυριακή 5/10, ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί εκτός έδρας απέναντι στο Μαρούσι στις 13:00, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.

Η 1η αγωνιστική

4/10

  • Kαρδίτσα-Άρης 16:00
  • Κολοσσός-ΑΕΚ 16:00
  • Ηρακλής-Προμηθέας 19:00
  • Πανιώνιος – Περιστέρι 19:00

5/10

  • Μαρούσι – Ολυμπιακός 13:00
  • Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 16:00

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:15 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

