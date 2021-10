Ο Ντάνιελ Γκρεγκ ολοκλήρωσε τον κύκλο του ως Τζέιμς Μποντ, με τις συζητήσεις για τον αντικαταστάτη του να έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό.

Το δικό του σχόλιο σχετικά με τον επόμενο πρωταγωνιστή του θρυλικού 007 κατέθεσε στο twitter και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προτείνοντας να είναι Έλληνας.

«Παιδιά, πέρα από την πλάκα, ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι Έλληνας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Guys, jokes aside, the next James Bond should be Greek.

