Σιμόν Μπάιλς: Σάλος με ανάρτησή της που καλεί τον Μπάιντεν να κάνει… χαμό – «Προσπαθείς να σπείρεις τη διχόνοια»

Με μια ανάρτηση που καλεί τον νυν πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να… κάνει χαμό «απάντησε» η διάσημη αθλήτρια Σιμόν Μπάιλς στην εκλογή Τραμπ.

«Κύριε Μπάιντεν, έχω ανάγκη να ισιώσετε την πλάτη σας και να ταρακουνήσετε τα πράγματα πριν την αποχώρησή σας. Πολλά φιλιά, οι γυναίκες της Αμερικής», έγραψε χαρακτηριστικά η γυμνάστρια που το περασμένο καλοκαίρι σάρωσε τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μπάιλς οδηγήθηκε στην ανάρτηση αυτή προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει για ακόμη μια φορά την κοινή γνώμη αναφορικά με το ζήτημα των αμβλώσεων.

Σημειώνεται ότι οι γνωστές τοποθετήσεις του Τραμπ για το θέμα αυτό, έχουν θορυβήσει πολλές διασημότητες, αλλά και ανθρωπιστικές οργανώσεις που έσπευσαν προεκλογικά να τεθούν ανοιχτά εναντίον πιθανής επανεκλογής του. Παράλληλα, ο Αμερικανός μεγιστάνας έχει κερδίσει δίκη σύμφωνα με την απόφαση της οποίας, οι αμβλώσεις δεν είναι νόμιμες σε όλες τις Πολιτείες της χώρας.

Πάντως, η ανάρτηση της Μπάιλς δεν πήγε και τόσο καλά, καθώς σήκωσε ιντερνετικό κύμα αντιδράσεων με τα σχόλια εναντίον της να πέφτουν… βροχή.

«Προσπαθείς να σπείρεις τη διχόνοια στο έθνος», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα ενός από τους ακολούθους της που έσπευσε να σχολιάσει την ανάρτησή της.

Mr Biden,

I need you to stand up, straighten your back and make some things shake before your departure

xoxo the women in america 💙

— Simone Biles (@Simone_Biles) November 6, 2024