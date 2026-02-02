Serie A: Επιστροφή στις νίκες με τεσσάρα για Γιουβέντους – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Σύνοψη από το

  • Η Γιουβέντους επέστρεψε στις νίκες στη Serie A, επικρατώντας της Πάρμα με 1-4 και αναρριχήθηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Η «Μεγάλη Κυρία» μπαίνει πλέον σε τροχιά απευθείας πρόκρισης για το Champions League.
  • Τα τέρματα των Μπρέμερ (δύο), ΜακΚένι και Ντέιβιντ σφράγισαν ένα άνετο πέρασμα της Γιουβέντους από το «Ένιο Ταρντίνι», παρά το αυτογκόλ του Καμπιάσο για την Πάρμα. Οι «μπιανκονέρι» εξασφάλισαν τη νίκη από νωρίς, βάζοντας τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο.
  • Η 23η αγωνιστική της Serie A περιλάμβανε και άλλα σημαντικά αποτελέσματα, όπως οι νίκες των Νάπολι, Κάλιαρι και Ίντερ. Η Ίντερ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η Γιουβέντους βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Serie A: Επιστροφή στις νίκες με τεσσάρα για Γιουβέντους – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Γιουβέντους επέστρεψε με «διπλό» στα θετικά αποτελέσματα στη Serie A και αναρριχήθηκε στην τέταρτη θέση, μπαίνοντας σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στη League Phase του Champions League της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η «Μεγάλη Κυρία» διέλυσε την Πάρμα με 1-4 για την 23η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη δέκατη ήττα συνολικά και έκτη στο «σπίτι» τους.

Οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν από το πρώτο ημίχρονο να βάλουν τις βάσεις της νίκης, με τα τέρματα των Μπρέμερ και ΜακΚένι να γράφουν στο 37΄ το 2-0. Η Πάρμα αναθάρρησε στην εκκίνηση της επανάληψης με το αυτογκόλ του Καμπιάσο στο 51΄, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα «χτύπησε» και πάλι ο Μπρέμερ, δίνοντας τη «σκυτάλη» στον Ντέβιντ (4-1 στο 64΄) για να σφραγίσει ένα άνετο πέρασμα από το «Ένιο Ταρντίνι».

Όλα τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής

  • Λάτσιο-Τζένοα 3-2 (56′ πέν. Πέδρο, 62′ Τέιλορ, 90’+10 πέν. Κατάλντι – 57′ Μαλινόφσκι, 75′ Βιτίνια)
  • Πίζα-Σασουόλο 1-3 (51′ Αμπισερ – 25′ Μπεράρντι, 45’+1 αυτ. Καρατσιόλο, 58′ Κονέ)
  • Νάπολι-Φιορεντίνα 2-1 (11′ Βεργκάρα, 49′ Χουάν Ζεσούς – 57′ Σόλομον)
  • Κάλιαρι-Βερόνα 4-0 (36΄ Ματσιτέλι, 45+2΄ Κιλιτσόι, 84΄ Σουλεμάνα, 90+1΄ Ιντρίσι)
  • Τορίνο-Λέτσε 1-0 (29′ Άνταμς)
  • Κόμο-Αταλάντα 0-0
  • Κρεμονέζε-Ίντερ 0-2 (16′ Μαρτίνες, 31′ Ζιελίνσκι)
  • Πάρμα-Γιουβέντους 1-4 (51΄ αυτ. Καμπιάσο – 15΄, 54΄ Μπρέμερ, 37΄ ΜακΚένι, 64΄ Ντέιβιντ)
  • Ουντινέζε-Ρόμα 2/2
  • Μπολόνια-Μίλαν 3/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

  1. Ίντερ 55
  2. Μίλαν 47 -22αγ.
  3. Νάπολι 46
  4. Γιουβέντους 45
  5. Ρόμα 43 -22αγ.
  6. Κόμο 41
  7. Αταλάντα 36
  8. Λάτσιο 32
  9. Μπολόνια 30 -22αγ.
  10. Ουντινέζε 29 -22αγ.
  11. Σασουόλο 29
  12. Κάλιαρι 28
  13. Τορίνο 26
  14. Τζένοα 23
  15. Κρεμονέζε 23
  16. Πάρμα 23
  17. Λέτσε 18
  18. Φιορεντίνα 17
  19. Βερόνα 14
  20. Πίζα 14

