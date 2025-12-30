Σάρλοτ Χόρνετς – Μιλγουόκι Μπακς 113-123: Ο Γιάννης «καθάρισε» για τα «ελάφια» – ΒΙΝΤΕΟ

Τη δεύτερη σερί νίκη τους πανηγύρισαν τα ξημερώματα της Τρίτης (30 Δεκεμβρίου) οι Μιλγουόκι Μπακς, επικρατώντας με 123-113 των Σάρλοτ Χόρνετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστεί ξανά, αυτή τη φορά με μειωμένο χρόνο συμμετοχής, αλλά με τη γνωστή του ποιότητα να κάνει τη διαφορά στο φινάλε.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, παρότι αγωνίστηκε με αυστηρό περιορισμό λεπτών, κατάφερε να δώσει λύσεις τη στιγμή που η μπάλα «έκαιγε». Σε μόλις 25 λεπτά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέτρησε 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, δείχνοντας τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, χωρίς να πιέσει καταστάσεις. Ήταν εκείνος που πήρε την ομάδα στις πλάτες του στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, οδηγώντας τα «Ελάφια» στη νίκη.

Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε το ρεκόρ των Μπακς στο 14-19 (8-8 εντός, 6-11 εκτός), με την ομάδα του Μιλγουόκι να διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες της για πρόκριση στα playoffs και να δείχνει αποφασισμένη να αλλάξει σελίδα στη σεζόν.

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους. Οι Χόρνετς μπήκαν με μεγαλύτερη ενέργεια, προηγήθηκαν με 26-25 στο τέλος της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 66-63, εκμεταλλευόμενοι κυρίως τα αμυντικά κενά των Μπακς. Ωστόσο, στην επανάληψη τα δεδομένα άλλαξαν. Το Μιλγουόκι ανέβασε ρυθμό και πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο, με επιμέρους σκορ 23-32. Το μομέντουμ γύρισε, τα ηνία του αγώνα πέρασαν στους φιλοξενούμενους (89-95) και από εκείνο το σημείο δεν κοίταξαν ξανά πίσω.

Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Μπόμπι Πόρτις, που τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους σε μόλις 23 λεπτά, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους, κατέβασε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 4 τάπες, έχοντας επιρροή και στις δύο πλευρές του παρκέ. Το δίδυμο Πόρτερ – Ρόλινς πρόσθεσε πολύτιμη ενέργεια και βοήθεια σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού.

Από πλευράς Χόρνετς, η προσπάθεια δεν έφτασε. Η ομάδα της Σάρλοτ, που πλέον υποχώρησε στο 11-21, φάνηκε να πληρώνει στο φινάλε τόσο τις σημαντικές απουσίες όσο και τη φθορά. Παρά τις καλές εμφανίσεις των Μίλερ και Μπολ, η έλλειψη λύσεων αποδείχτηκε καθοριστική.

Η σεζόν συνεχίζεται για τους Μπακς, που πλέον κοιτούν το επόμενο εκτός έδρας ματς με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, με στόχο να κλείσουν το 2025 με ένα ακόμα διπλό και να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, με τον Αντετοκούνμπο να αποτελεί και πάλι το μεγάλο σημείο αναφοράς.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-25, 66-63, 89-95, 113-123

ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ (Τσαρλς Λι): Τζέιμς, Μπρίτζες 3 (1), Ντιαμπατέ 14 (6/9 δίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Μίλερ 31 (6/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 10/12 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπολ 26 (3/10 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 6 λάθη), Γκριν 10 (2/7 τρίποντα), Μαν, Χολ 3, Σέξτον 16 (3/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8 ασίστ), Σαλαούν 3 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ), ΜακΝίλι 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 5 (1/5 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 24, Τέρνερ 23 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Πόρτερ 15 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρόλινς 13 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τρεντ 9 (3/5 τρίποντα), Κούζμα 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 25 (5/7 τρίποντα), Σιμς, Χάρις 3 (1)