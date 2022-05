Ρολάν Γκαρός: «Σβηστά» στον 2ο γύρο η Σάκκαρη

Νικηφόρο ήταν το ξεκίνημα της Μαρίας Σάκκαρη στο Ρολάν Γκαρός, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε άνετα τη Γαλλίδα, Κλάρα Μπιουρέλ, με 2-0 σετ (6-2, 6-3).

Η 26χρονη πρωταθλήτρια εάν εξαιρέσει κάποιος ένα κακό game στο πρώτο σετ, στο υπόλοιπο μέρος της αναμέτρησης ήταν ανώτερη σε όλους τους τομείς απέναντι στην 21χρονη Μπιουρέλ (νο95 στον κόσμο) και παίζοντας όσο ακριβώς χρειαζόταν πήρε με άνεση την πρόκριση για τον 2ο γύρο του σπουδαίου Grand Slam, ενώ έκανε το 1-0 στο head to head με τη νεαρή αντίπαλό της μιας και δεν είχαν συναντηθεί άλλη φορά στο παρελθόν.

Το έργο της Ελληνίδας στη συνέχεια του τουρνουά θα σαφώς πιο δύσκολο, καθώς απέναντί της θα βρει την εξαιρετική Τσέχα, Καρολίνα Μούχοβα (νο75 στον κόσμο), η οποία νωρίτερα επιβλήθηκε εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-3) της Γαλλίδας, Καρόλ Μονέ.

Οι δύο τενίστριες υπερασπίστηκαν το σερβίς τους στα πρώτα δύο game, με την Σάκκαρη να κάνει το πρώτο break και να προηγείται με 3-1. Κι ενώ προηγήθηκε με 40-15 στο πέμπτο game υπέπεσε σε σωρεία λαθών, με αποτέλεσμα η Μπιουρέλ να «πάρει πίσω» το break και να μειώσει σε 2-3. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συνήλθε αμέσως και με δύο απανωτά break, αλλά και διατηρώντας το σερβίς της έφτασε εύκολα στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-2.

Με break της Γαλλίδας άρχισε το δεύτερο σετ, αλλά η Σάκκαρη «απάντησε» αμέσως και ισοφάρισε σε 1-1. Μέχρι το 6ο game υπήρχε απόλυτη ισορροπία (3-3), η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της και προηγήθηκε με 4-3, ενώ με break στο 8ο game ξέφυγε με 5-3 κι έφτασε μία ανάσα από τη νίκη, την οποία και κατέκτησε με 6-3.

Sakkari sails on ⛵️

The 2021 semi-finalist dazzles in her opening round match, downing Burel 6-2, 6-3#RolandGarros pic.twitter.com/vPtwn4iLu2

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2022