Φεστιβάλ Καννών: Ακτιβίστριες ύψωσαν πανό με τα ονόματα των γυναικών που δολοφονήθηκαν στη Γαλλία το 2021

Ένα τεράστιο πανό, με τα ονόματα των γυναικών που δολοφονήθηκαν στη Γαλλία, ανήρτησαν σήμερα στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών τα μέλη μιας φεμινιστικής συλλογικότητας, οι «αφισοκολλήτριες» με την ευκαιρία της προβολής ενός ντοκιμαντέρ για τις γυναικοκτονίες.

Ανζελίκ, Εβελίν, Σοφία, Νάντια, μια γυναίκα αγνώστων στοιχείων… Τα ονόματα των 129 θυμάτων «από το προηγούμενο Φεστιβάλ των Καννών», τον Ιούλιο του 2021, ήταν γραμμένα στο πανό αυτό. Οι μαυροντυμένες ακτιβίστριες στη συνέχεια πήραν πόζα, ύψωσαν τη γροθιά και άναψαν καπνογόνα, πνίγοντας την Κρουαζέτ στον μαύρο καπνό.

Τη σκηνή αποθανάτισε ο φωτογράφος Ρειμόν Ντεπαρντόν, ο γιος του οποίου, ο Σιμόν, σε συνεργασία με τη Μαρί Περενές, γύρισε το ντοκιμαντέρ “Riposte féministe”. Στην ταινία αυτή παρακολουθεί τις ακτιβίστριες ενώ κολλούν μηνύματα στους τοίχους, συχνά τη νύχτα, για να καταγγείλουν την έμφυλη βία, την παρενόχληση στους δρόμους και να στηρίξουν τα θύματα των σεξουαλικών εγκλημάτων.

Πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ, οι «αφισοκολλήτριες» ύψωσαν για άλλη μια φορά τη γροθιά τους, όταν η σκηνοθέτις τις καλούσε με τα ονόματά τους.

#CannesFilmFestival2022 Members of the feminist movement “Les Colleuses” hold a banner bearing the names of 129 women who died as a result of domestic violence since the last Cannes Film Festival

Les Colleuses members hold a giant banner with names of 129 women victims of domestic violence since the last Cannes Film Festival, prior the Holy Spider premiere at the 75 Cannes Film Festival, in Cannes, France, 22 May 2022. 📷 epa / Sebastien Nogier#epaphotos #epaimages pic.twitter.com/19BJMwz82O

