Πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 200 μ. πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ η Γεωργία Δαμασιώτη

Με ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ πεταλούδα (ήταν 2:09.55 και έκανε 2:09.21) η Γεωργία Δαμασιώτη αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών (Κ23) που διεξάγεται στο Σαμορίν της Σλοβακίας.

Η 21χρονη αθλήτρια ήταν εντυπωσιακή στη μονομαχία με τη Βόσνια Λάνα Πούνταρ (πρωταθλήτρια Ευρώπης στις γυναίκες το 2022) και, μετά τα πρώτα 100μ., καθάρισε εύκολα την κούρσα.

Πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ

Τερμάτισε σε 2:09.21, βελτιώνοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και Κ23 (2:09.55), το οποίο είχε πετύχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στις 31 Ιουλίου 2024. Η Πούνταρ έμεινε πολύ πίσω στο δεύτερο 100άρι και περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με 2:10.85, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Λάουρα Λάχτινεν από τη Φινλανδία με 2:12.05.

Georgia Damasioti beats a very strong line-up in the Women’s 200m Fly final! 🇬🇷🥇#EuropeanAquatics | https://t.co/IBWoGhIsal pic.twitter.com/g9ch0xyyUt

— European Aquatics (@EuroAquatics) June 27, 2025