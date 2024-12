Premier League: «Βλέπει» Champions League η Νότιγχαμ – Σε «ελεύθερη πτώση» η Σίτι

Ο Αλεξάντερ Ίσακ συνεχίζει να κάνει πράγματα και θαύματα με τη Νιούκαστλ, όπως και η Νότιγχαμ, η οποία… βλέπει για τα καλά, πλέον, Champions League.

Σε… φρενήρη κατάσταση βρίσκεται ο Σουηδός επιθετικός της Νιούκαστλ, Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος με χατ τρικ (έφτασε τα 10 γκολ στο πρωτάθλημα σε 15 ματς, ενώ έχει και 4 ασίστ) «υπέγραψε» φαρδιά πλατιά την εμφατική νίκη των «ανθρακωρύχων» στο «Πόρτμαν Ρόουντ» με 4-0 επί της Ίπσουϊτς, για την 17η αγωνιστική της Premier League.

Τεράστιο «διπλό» πέτυχε και η Νότιγχαμ στο «Κομιούνιτι» επί της Μπρέντφορντ με 2-0, αποτέλεσμα που φέρνει την Φόρεστ προσωρινά στην 3η θέση της βαθμολογίας. Η τρίτη σερί νίκη (δεύτερη εκτός έδρας) για το συγκρότημα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο ήρθε με τα γκολ των Αϊνα και Ελάνγκα και, πλέον, ο πήχης ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά.

Oh what fun it is to see Forest win away. 😏 pic.twitter.com/5Ogz9ow5Oq

— Nottingham Forest (@NFFC) December 21, 2024