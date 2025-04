Παυλίδης σε μεγάλα κέφια: 2 γκολ και 2 ρεκόρ στη νίκη της Μπενφίκα επί της Γκιμαράες

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνέχισε από εκεί που είχε μείνει, σημειώνοντας δύο γκολ στην εκτός έδρας νίκη 3-0 της Μπενφίκα επί της Γκιμαράες.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έφτασε τα 17 γκολ στο πρωτάθλημα, σκόραρε στο 21′ και το 84′, ανοίγοντας και κλείνοντας το σκορ, με το τρίτο γκολ να σημειώνεται από τον Φερνάντεζ στο 77′.

Με αυτή τη νίκη, οι «Αετοί» έφτασαν ξανά τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Παυλίδης κατέγραψε δύο νέα ρεκόρ.

O Benfica não desarma e voltou a colar-se ao Sporting na liderança do campeonato! 🦅🔴

As águias venceram na casa do V. Guimarães, por 3-0, num jogo em que Pavlidis voltou a fazer o gosto ao pé com dois golos! 🇬🇷#Benfica #Pavlidis #LigaPortugal #VitoriaSC pic.twitter.com/qPfET6yBRT

