Μπαρτσελόνα – Θέλτα 4-3: «Τρίποντο» τίτλου με την ανατροπή της χρονιάς

Η Μπαρτσελόνα είδε την Θέλτα να προηγείται με τη 3-1 με την συμπλήρωση 60 λεπτών στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης, αλλά ο Ντάνι Όλμο και ο Ραφίνια ανέτρεψαν το σκορ και η Μπάρτσα πήρε την νίκη “δια πυρός και σιδήρου” με σκορ 4-3.

Το σύνολο του Χάνσι Φλικ προερχόταν από την ήττα με 3-1 απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, επιστρέφοντας για τις εντός έδρας υποχρεώσεις της για το ισπανικό πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι βρήκαν πρώτοι δίχτυα στο 12′, με τον Φεράν Τόρες να κάνει το 1-0 για το σύνολο του Γερμανού τεχνικού. Η απάντηση της Θέλτα ήταν άμεση και στο 15′ ο Ιγκλέσιας ισοφάρισε για να φέρει την ισορροπία στο ματς. Οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το ισόπαλο σκορ, καθώς δεν άλλαξε το σκορ με το πέρας του πρώτου μέρους.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι φιλοξενούμενοι πάτησαν γκάζι, με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας και πάλι να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο 32χρονος επιθετικός σκόραρε στο 52′ για να βάλει σε θέση οδηγού την ομάδα του και 10 λεπτά μετά πέτυχε χατ τρικ κάνοντας το 3-1, νικώντας για μια ακόμα φορά τον Σέζνι. Οι Καταλανοί βρίσκονταν σε σοκ, αλλά εκεί εμφανίστηκε ο Όλμο ο οποίος μείωσε σε 3-2 στο 64′ και τέσσερα λεπτά μετά ο Ραφίνια ισοφάρισε για την Μπαρτσελόνα. Στα τελευταία λεπτά η Μπάρτσα προσπάθησε να περάσει μπροστά στο σκορ, με τον Όλμο να κάνει μια κλειστή ντρίμπλα μέσα στην περιοχή, κερδίζοντας πέναλτι. Ο Ραφίνια ανέλαβε την εκτέλεση, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα για το τελικό 4-3, με το οποίο κράτησε την Ρεάλ Μαδρίτης στο +7, παραμένοντας με ασφάλεια στην κορυφή.

🔥 FULL TIME!!!! 🔥

WHAT A COMEBACK!#BARÇACELTA pic.twitter.com/PtCxHbhRcL

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 19, 2025