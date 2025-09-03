ΠΑΟΚ: Η ευρωπαϊκή λίστα του «δικεφάλου του Βορρά» – Ποιοι έμειναν εκτός

ΠΑΟΚ: Η ευρωπαϊκή λίστα του «δικεφάλου του Βορρά» – Ποιοι έμειναν εκτός

Η σύνθεση της ευρωπαϊκής λίστας του ΠΑΟΚ για το Europa League εξελίχθηκε και φέτος σε πραγματικό σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε και πάλι το δύσκολο έργο να «κόψει» ποδοσφαιριστές, να τους εξηγήσει την απόφασή του και να προσπαθήσει να τους κρατήσει ενεργούς για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Το ρόστερ του Δικεφάλου περιλαμβάνει 20 ξένους παίκτες, με αποτέλεσμα τρεις από αυτούς να μείνουν εκτός λόγω των περιορισμών της UEFA. Η κατάσταση πήγε να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη την Τρίτη (2/9), καθώς η ομάδα έκανε την τελευταία της προσπάθεια για την απόκτηση επιθετικού. Η μεταγραφή δεν προχώρησε και έτσι ο Λουτσέσκου κατέληξε να «κόψει» τρεις.

Η πρώτη επιλογή ήταν ο Σορετίρε, κάτι αναμενόμενο καθώς βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση ομάδας για δανεισμό. Εκτός έμεινε και ο νεαρός Μπάλντε, που δεν είχε χώρο στα πλάνα του προπονητή. Η τρίτη και πιο δύσκολη απόφαση αφορούσε τη θέση του τερματοφύλακα, με τον Λούκα Γκουγκεσαβίλι να μένει εκτός λίστας και να παρακολουθεί τους αγώνες από την τηλεόραση.

Τη θέση του δεύτερου τερματοφύλακα πίσω από τον Παβλένκα πήρε ο Αντώνης Τσιφτσής, που ως Έλληνας δεν πιάνει θέση ξένου στη λίστα. Έτσι, ο Λουτσέσκου διατήρησε όλους τους υπόλοιπους ξένους παίκτες στη διάθεσή του, θέλοντας να έχει το δυνατότερο ρόστερ για την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ

Λίστα Α: Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β: Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσος, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PAOK FC (@paok_fc)

