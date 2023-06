Παναθηναϊκός: Στα «πράσινα» και ο Λεσόρ

Έχοντας διανύσει την κορυφαία αγωνιστική περίοδο της καριέρας του με τη φανέλα της Παρτιζάν, ο Ματίας Λεσόρ φοράει τα «πράσινα», με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ανακοινώνει την απόκτηση του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο αθλητικός σέντερ αποτελεί την τέταρτη προσθήκη στο ρόστερ του «τριφυλλιού», ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, μετά τους Λούκα Βιλντόσα, Κώστα Αντετοκούνμπο και Δημήτρη Μωραΐτη.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 28χρονος Γάλλος είχε μέσο όρο 12 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 0,8 κοψίματα στη Euroleague με τη φανέλα της Παρτιζάν.

Signed on the dotted line ✍

Welcome to our family Mathias Lessort! ☘

Read more: https://t.co/3g4WndvDtA#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/711Qtox3W2

