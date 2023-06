Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε για τρία χρόνια ο Λούκα Βιλντόσα

Ο Λούκα Βιλντόσα είναι επισήμως από σήμερα (26/6) παίκτης του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του, με τριετές συμβόλαιο. Μετά τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Δημήτρη Μωραϊτη, ο Βιλντόσα πήρε σειρά, με τους «πράσινους» να έχουν προσεγγίσει εδώ και δύο μήνες τον Αργεντινό διεθνή πόιντ γκαρντ, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στο Ερυθρό Αστέρα.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Λούκα Βιλντόσα για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Λούκα Βιλντόζα γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου του 1995 στην πόλη Quilmes της Αργεντινής, έχεις ύψος 1.91μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα της πόλης του αγωνιζόμενος σε αυτή από το 2012 ως το 2016.

Το 2016 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ισπανική Baskonia, ωστόσο παρέμεινε στην Quilmes για έναν χρόνο με τη μορφή δανεισμού, μετρώντας 16.9 πόντους και 3.9 ασίστ ανά παιχνίδι. Το καλοκαίρι του 2017 εντάχθηκε στο δυναμικό της Baskonia αγωνιζόμενος μαζί της στην Euroleague αλλά και στο πρωτάθλημα της ACB.

Την επόμενη σεζόν ο ρόλος και οι αριθμοί του με τους Βάσκους ανέβηκαν καθώς μέτρησε 9.1 πόντους και 3.8 ασίστ σε 34 ματς της Euroleague.

Ο Λούκα Βιλντόσα στέφθηκε πρωταθλητής Ισπανίας με την Baskonia το 2020 ενώ η επόμενη σεζόν του ήταν ακόμη καλύτερη από πλευράς αριθμών. Συγκεκριμένα, είχε 10.1 πόντους, 3.4 ασίστ και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Euroleague.

Τον Μάϊο του 2021 υπέγραψε στους New York Knicks, όμως ένας τραυματισμός στο πόδι δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί μαζί τους, ενώ τον Απρίλιο του 2022 εντάχθηκε στο δυναμικό των Milwaukee Bucks.

Ο Αργεντινός γκαρντ επέστρεψε στην Ευρώπη τον Οκτώβριο του 2022 για λογαριασμό του Crvena zvezda mts με τον οποίο κατέκτησε το Πρωτάθλημα αλλά και το Κύπελλο Σερβίας. Στη Euroleague αγωνίστηκε σε 29 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 12.6 πόντους, 3.9 ασίστ, 2.5 ριμπάουντ και 1.4 κλέψιμο.

Ο Λούκα Βιλντόσα έχει μια πλούσια καριέρα με την Εθνική Αργεντινής με μεγαλύτερη επιτυχία του την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019!».

