Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Είναι δικαίωση το 3ο Final Four – Γράψαμε ιστορία»

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία πρόκριση στο Final Four της Euroleague για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, όπου φέτος θα γίνει στο Βερολίνο.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση των Πειραιωτών, οι ιδιοκτήτες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μίλησαν στην κάμερα της Nova.

Αναλυτικά όσα δήλωσαν

«Είναι χαρά, περηφάνεια και δικαίωση το 3ο συνεχόμενο Final Four. Γράψαμε ιστορία. Δεν το έχει ξανακάνει καμία άλλη ομάδα μέσα στη Βαρκελώνη. Το θέλαμε και το αξίζαμε περισσότερο ύστερα από μια δύσκολη σειρά» ανέφεραν αρχικά και συνέχισε: «Όλη ομάδα πείσμωσε με αυτό που έγινε. Από εκεί και πέρα ήταν μια μάχη γιγάντων η οποία κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η ομάδα μας έπαιξε πολύ καλά και πολύ δυνατά».

«Ο Ολυμπιακός είναι συνεπής τα τρία τελευταία χρόνια στα Final Four και όπως είπαν χαρακτηριστικά «με το νέο σύστημα διεξαγωγής με τις σειρές των best of five, έχουμε πάει σε εννέα Final Four και αυτό είναι το 3ο συνεχόμενο. Κάτι που το κάνει από μόνο του τρομακτική επιτυχία. Έφυγαν μεγάλοι παίκτες, παίκτες θρύλοι του Ολυμπιακού αλλά η ομάδα έμεινε στην κορυφή. Και μάλιστα έχοντα τον χαμηλότερο προϋπολογισμό από τις ομάδες του ΤΟΡ-8. Όλες οι επιτυχίες έγιναν με πολύ χαμηλό μπάτζετ. Ας το ζήσουμε και ας το απολαύσουμε».

Σε ερώτηση για το αν χρειάζεται και η τύχη, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ανέφερε: «Δεν είναι θέμα εάν μας το χρωστάει η τύχη από πέρυσι στον τελικό ή από πρόπερσι στον ημιτελικό. Το θέμα είναι να μπουν οι παίκτες αποφασισμένοι στο ματς με τη Ρεάλ και να κερδίσουμε τον ημιτελικό και να πάμε στον τελικό για άλλη μια μάχη. Είναι θέμα ικανότητας, πίστης του προπονητή και των παικτών ο ένας για τον άλλον. Είχαμε φέτος πολύ σοβαρούς τραυματισμούς αλλά η ομάδα ενισχύθηκε. Εϊναι πολύ δύσκολο να βρίσκεται χημεία μεσούσης της σεζόν. Εκτός του Ολυμπιακού μόνο η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ και η ΤΣΣΚΑ έχουν περάσει σε τρία σερί Final Four. Αυτό που κάνουμε είναι απίστευτο με αυτό το μπάτζετ».

«Υγιής η αντιπαλότητα, αρκεί να μην υπάρχει τοξικότητα»

Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ανέφεραν: «Είναι ο κορυφαίος προπονητής της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε τι μπάσκετ παίζει ο Ολυμπιακός και με τι αντιξοότητες. Αξίζουμε να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες στιγμές»

Όσο για το ποια ομάδα θα προτιμούσαν στον τελικό μετά και την αντιπαλότητα που υπάρχει με τον Παναθηναϊκό; «Από τη στιγμή που στον ημιτελικό παίζουμε με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεν γίνεται να μπεις σε τέτοιες σκέψεις. Η αντιπαλότητα είναι δεδομένη αρκεί να μην υπάρχει τοξικότητα. Έχει επιστρέψει η τοξικότητα και αυτό είναι επικίνδυνο. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Η αντιπαλότητα είναι υγιής. Το θέμα για εμάς είναι να περάσουμε τελικό»