ΠΑΕ Ολυμπιακός: Συνεχάρη την ΚΑΕ για την πρόκρισή της στο Final 4 του Βερολίνου

Ο Ολυμπιακός… γύρισε τον διακόπτη στην τέταρτη περίοδο, κέρδισε την Μπαρτσελόνα, στο Game 5 των PlayOff της Euroleague, με 63-59 και προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στο Final Four της διοργάνωσης.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα των Πειραιωτών, αμέσως μετά την λήξη του αγώνα με τους Καταλανούς έσπευσε να συγχαρεί την ΚΑΕ για αυτό το τρομερό της επίτευγμα.

Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague! / Congratulations to @Olympiacos_BC for qualifying to the Final Four of the @EuroLeague! 🔴⚪️

#Olympiacos #Family #Basketball #WeKeepOnDreaming #Piraeus #Final4 #Euroleague… pic.twitter.com/wrKfP5NS96

