Επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα: Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης – Τι δηλώνει ο ίδιος

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχει πυροδοτήσει η επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στην Αθήνα την Κυριακή 12 Μαΐου.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την προφυλάκιση του Φρέντι Μπελέρη, ενώ πλήθος αντιδράσεων προκαλεί και η προγραμματισμένη «προεκλογική συγκέντρωση» στην Αθήνα για τις αλβανικές εκλογές του 2025, λίγες μέρες, μάλιστα, πριν από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

«Είναι δικαίωμά του, μια επιλογή που μάλλον περιττή μου φαίνεται, γι’ αυτό και είπα ότι είναι μια αχρείαστη επιλογή. Έχουμε ζητήματα με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο protothema.gr και στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ.

Σχολιάζοντας το θέμα της κράτησης του Φρέντι Μπελέρη τόνισε ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι διμερές. Σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση στην οποία θα είναι ομιλητής ο Εντι Ράμα, υπογράμμισε ότι «τη συνάθροιση δεν θα την απαγορεύσουμε, δεν θα τη διευκολύνουμε».

Νωρίτερα, για το ίδιο θέμα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον Realfm ανέφερε: «Είναι μια ιδιωτική επίσκεψη του Αλβανού πρωθυπουργού. Είναι στο πλαίσιο προεκλογικών του περιοδειών. Δεν είναι προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης, άρα δεν είναι μια διμερής επίσκεψη στο πλαίσιο πρόσκλησης ή συμφωνίας μεταξύ δύο κρατών. Η κυβέρνηση έλαβε μια εντελώς τυπική ενημέρωση μόλις χθες. Δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμη για τον τόπο τέλεσης αυτής της εκδήλωσης. Η ελληνική κυβέρνηση ούτε ενθαρρύνει ούτε θα μπορούσε να ενθαρρύνει μια τέτοια εκδήλωση. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπάρχει -όπως ξέρετε καλά- το ελεύθερο δικαίωμα της συνάθροισης, δεν μπορεί με κάποιον τρόπο και να απαγορεύσει μια συνάντηση, σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια της εκδήλωσης. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση θα μεριμνήσει για όλα τα μέτρα ασφαλείας».

ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση ανεβάζουν τους τόνους στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση καταλογίζοντας ευθύνες στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και κάνοντας λόγο για επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα εξωτερική πολιτική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι «η ανακοινωθείσα επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, στην Ελλάδα, την ημερομηνία της επετείου της προφυλάκισης του Φρέντι Μπελέρη, αποτελεί προκλητική ενέργεια, η οποία αναδεικνύει την απουσία συνεκτικής πολιτικής για τα Δυτικά Βαλκάνια».

Παράλληλα «υπογραμμίζει τις μέχρι σήμερα επικοινωνιακές της επιλογές, που βλάπτουν τις διμερείς σχέσεις, δεν αναδεικνύουν πραγματικά το θέμα του κράτους δικαίου στην Αλβανία και δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Δικαιώματα που πηγάζουν τόσο από το διεθνές όσο και από το κοινοτικό δίκαιο – ειδικά ενόψει της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως άλλωστε φάνηκε και προεκλογικά, αντιμετωπίζει την ελληνική εθνική μειονότητα ως εργαλείο για μικροκομματικά οφέλη, όταν βέβαια δεν επιχειρεί να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για άλλη μια φορά μέσα σε λίγα 24ωρα, αποδεικνύεται πόσο επικίνδυνη είναι για τα εθνικά συμφέροντα η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη».

Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και αρμόδιος του ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε αιχμηρά την απόφαση του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, να πραγματοποιήσει «προεκλογική συγκέντρωση» στην Αθήνα -για τις αλβανικές εκλογές του 2025 και λίγες ημέρες πριν τις ευρωεκλογές -και μάλιστα ανήμερα της συμπλήρωσης ενός έτους από τη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη, επιρρίπτοντας σαφείς ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Αποτελεί μια προκλητική κίνηση με προφανείς συμβολισμούς και σαφή μηνύματα τόσο για την υπόθεση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας και τη συμπερίληψη αυτού στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις στο σύνολό τους», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Μάντζος.

Τόνισε πώς «η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν μπορούν και δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζουν το γεγονός, μιλώντας για “αχρείαστη επιλογή” (ορολογία που χρησιμοποίησε και στην μετατροπή από τον Τούρκο Πρόεδρο της Μονής της Χώρας σε τζαμί) και “ιδιωτική επίσκεψη”, σαν να μην πρόκειται για αρχηγό κυβερνήσεως και δη μιας γειτονικής χώρας με την οποία οι σχέσεις έχουν πρόσφατα επιβαρυνθεί».

Πρόσθεσε ότι «οι κινήσεις του κ. Ράμα, σε συνδυασμό με την προχθεσινή αναφορά της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε “διμερή θέματα”, αντί για θεμελιώδη ζητήματα ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ, αποδεικνύουν τις δυσμενείς συνέπειες των ολέθριων σχετικών επιλογών της ελληνικής κυβέρνησης».

«Η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, που ενήργησε όχι ως πρωθυπουργός αλλά ως κομματάρχης, φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τις ανωτέρω εξελίξεις», κατέληξε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε τη ΝΔ για «ελληνοφοβία» και «τρόμο απέναντι ακόμα και στον Ράμα» που, όπως είπε, «αποδείχθηκε από την δήλωση Μαρινάκη».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «ο κ. Μαρινάκης μας είπε ότι η επίσκεψη του Ράμα είναι ιδιωτική. Αυτό που ξεχνάει ο κ. Μαρινάκης είναι οι διωγμοί των Βορειοηπειρωτών. Αυτό που ξεχνάει ο κ. Μαρινακης, είναι ότι ο Ράμα έρχεται εδώ για να προκαλέσει την Ελλάδα. Άρα, λοιπόν, επειδή στο λεξικό λείπει η κατάλληλη λέξη, να του την θυμίσουμε. Ανεπιθύμητος ο Ράμα στην Ελλάδα. Να μην του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα», δήλωσε για τον Αλβανό πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Την ίδια στιγμή οι Αλβανοί διοργανωτές της μεγάλης εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει ο Έντι Ράμα για τους απόδημους που ζουν στην Ελλάδα δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη συμφωνία για τον χώρο που θα τη φιλοξενήσει.

Ο Έντι Ράμα επρόκειτο να είναι ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που θα γινόταν σε θέατρο στο Γαλάτσι. Όμως, ο ιδιώτης επιχειρηματίας που το διαχειρίζεται τη Μεγάλη Πέμπτη επικαλέστηκε κάποια τεχνικά προβλήματα για να μην προχωρήσει η παραχώρησή του. Σύμφωνα με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, στο τραπέζι έπεσαν μια σειρά από αιτήματα για χώρους όπως το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς και κεντρικές πλατείες της Αθήνας, τα οποία όμως φέρεται να απορρίφθηκαν από τους αντίστοιχους φορείς.

Παρ’ όλα αυτά, οι Αλβανοί διοργανωτές επιμένουν στο σενάριο του Γαλατσίου, που ήταν και ο πρώτος χώρος που ανακοινώθηκε για την πρεμιέρα της ευρωπαϊκής περιοδείας του Έντι Ράμα. Καθώς μια αλλαγή χώρου θέλει νέες ανακοινώσεις, κινητοποιήσεις, προωθητικό υλικό κ.λπ, ενώ δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βρει κανείς σκηνή που μπορεί με ασφάλεια να φιλοξενήσει εκδήλωση τέτοιου μεγέθους, με ομιλίες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα και κοινό έως και 5.000 θεατών.

Μιλώντας στο OPEN ο Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε πως δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε τον Έντι Ράμα ως ηγέτη μιας χώρας ενώ σε αυτήν δεν υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να είναι ο Μπελέρης στη φυλακή και εμείς να υποδεχόμαστε και να επιτρέπουμε στον Έντι Ράμα να μιλήσει σε ανθρώπους που ζουν και δουλεύουν στην Ελλάδα. Οκ, κανένα πρόβλημα. Να του απαγορεύσουμε την εκδήλωση. Η δική μου θέση είναι αυτή», ξεκαθάρισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης σχολίασε και το ενδεχόμενο να επιτραπεί στον Αλβανό πρωθυπουργό να πραγματοποιήσει την εκδήλωση που ετοιμάζει: «Υπενθυμίζω ότι κάτι τέτοιο είχε κάνει η Μέρκελ στον Ερντογάν, ο οποίος ζήτησε να πάει να μιλήσει στους Τούρκους της Γερμανίας, προεκλογικά. Και η Μέρκελ του το απαγόρευσε. Του είπε “όχι προεκλογική εκδήλωση”», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως η φιέστα πρέπει να απαγορευθεί».

Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και στον Νίκο Χατζηνικολάου σχετικά με την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στην Αθήνα.

Κληθείς να σχολιάσει το πώς η επίσκεψη του Αλβανού πρωθυπουργού θα επηρεάσει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, ο κ. Φίλης ανέφερε ότι: «Η πληροφορία που έχω εγώ και νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί είναι ότι κανένας κυβερνητικός αξιωματούχος δεν πρόκειται να συναντηθεί με τον Ράμα, ούτε εντός, ούτε εκτός καμερών, αυτό να είναι σαφές. Δεν είναι ότι είναι persona non grata για την Ελλάδα, αλλά οπωσδήποτε η ζωή του δεν θα είναι πολύ εύκολη για όσες ώρες μείνει στην Αθήνα. Γι’ αυτό άλλωστε και η ελληνική πλευρά έχει φροντίσει να μην του δίνονται άδειες σε διάφορα αιτήματα, τα οποία υποβάλλει προς δημάρχους».

«Από εκεί και πέρα, ασφαλώς κι επιβαρύνονται έτσι περαιτέρω οι ελληνοαλβανικές σχέσεις. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου δύο πράγματα: πρώτον, ότι υπάρχει μια ελληνική εθνική μειονότητα, η οποία βαίνει μειούμενη στην Αλβανία, της οποίας η μεταχείριση είναι εξόχως προβληματική. Δεύτερον, ότι ο Ράμα επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα, που δεν είναι μειονότητα – είναι κοινότητα. Είναι αρκετές χιλιάδες ανθρώπων, πολύ εκ των οποίων έχουν ήδη ενταχθεί από τη δεκαετία του ’90. Επιχειρεί να κάνει κάτι που μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον», τόνισε.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Αλβανός πρωθυπουργός σχολίασε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ παράλληλα παρείχε πλήρη στήριξη στον Έλληνα ομόλογό του, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ράμα σημείωσε ότι του προκαλούν έκπληξη οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ενώ κατανοεί «πλήρως την οπτική του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη». Αναφερόμενος στις αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης ανέφερε ότι αυτό εξηγεί «γιατί κάποιοι είναι στην αντιπολίτευση ενώ σε άλλους ανατίθεται η διακυβέρνηση από τον λαό».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλβανού πρωθυπουργού:

«Μου προκαλεί έκπληξη να ακούω τις δηλώσεις της ελληνικής αντιπολίτευσης, ενώ μπορώ να κατανοήσω πλήρως την οπτική που μεταφέρει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Η έντονη αντίθεση στις απόψεις για το ίδιο θέμα ρίχνει φως στο γιατί κάποιοι είναι στην αντιπολίτευση ενώ σε άλλους ανατίθεται η διακυβέρνηση από τον λαό.

Ωστόσο, όπως σωστά τόνισε ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, η Ελλάδα παραμένει μια δημοκρατική χώρα όπου ηγέτες από άλλα δημοκρατικά έθνη μπορούν να επισκεφθούν, να συναντηθούν με συμπατριώτες τους και να τους επαινέσουν για τη σκληρή δουλειά τους και την πολύτιμη συνεισφορά τους όχι μόνο στη χώρα που κατοικούν αλλά και στην πατρίδα τους.

Η επικείμενη επίσκεψή μου στην Αθήνα την Κυριακή 12 Μαΐου, δεν σχετίζεται με τα εσωτερικά θέματα της Ελλάδας, τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε συγκεκριμένα αφηγήματα που μπορεί να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτικών, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην κυβερνητική ατζέντα της Αλβανίας. Αυτή η επίσκεψη είναι μέρος μιας μακροχρόνιας προγραμματισμένης σειράς επισκέψεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, για να συνεργαστώ με Αλβανούς που ζουν στο εξωτερικό και να μοιραστώ την υπερηφάνεια της Αλβανίας για αυτούς και το Vision Albania 2030 (Όραμα Αλβανία 2030). Όλα αυτά αφορούν την επίσκεψή μου στη φίλη γείτονα Ελλάδα.

Τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος στο παρασκήνιο»

It is quite surprising to hear the statements made by the Greek opposition, while I can fully comprehend the perspective conveyed by the Greek Prime Minister. The stark contrast in viewpoints on the same issue sheds light on why some are in opposition while others are entrusted…

