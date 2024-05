Σοκ για τον Θανάση Αντετοκούνμπο – Υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα – Χάνει το Προολυμπιακό Τουρνουά

Τεράστια ατυχία για τον Θανάση Αντετοκούνμπο που υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στην προπόνηση των Μπακς και θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου!

Μια είδηση που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την Εθνική Ελλάδος ενόψει του Προολυμπιακού τουρνουά προέκυψε από την Αμερική, αφού ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπέστη σοβαρό τραυματισμό και θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο Έλληνας φόργουορντ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στην προπόνηση των Μπακς και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί η ζημιά.

Ο τραυματισμός του Θανάση Αντετοκούνμπο, επηρεάζει και την Εθνική ομάδα, αφού σε έναν μήνα θα διεξαχθεί το Προολυμπιακό τουρνουά και δεδομένης της επέμβασης που θα υποβληθεί ο Έλληνας φόργουορντ δεν θα μπορέσει να προσφέρει στην «γαλανόλευκη»!

Milwaukee Bucks forward Thanasis Antetokounmpo has sustained a torn Achilles tendon and will undergo surgery, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/ujTno6wJJ0

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 8, 2024