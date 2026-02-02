Παναθηναϊκός: «Πράσινος» ο Χάβι Ερνάντεθ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Παναθηναϊκός: «Πράσινος» ο Χάβι Ερνάντεθ

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε… επισημότητα έγινε από το απόγευμα της Δευτέρας (2/2) ο Χάβι Ερνάντεθ, με τον 27χρονο Ισπανό αριστερό μπακ να υπογράφει στο «τριφύλλι» ως δανεικός απ’ τη Λεγανές, με οψιόν αγοράς το προσεχές καλοκαίρι, έναντι ενός όχι ιδιαίτερα υψηλού ποσού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Χάβι Ερνάντεθ από την ισπανική Λεγανιές. Ο Ισπανός αμυντικός αποτελεί την έβδομη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη.

Ο Χάβι Ερνάντεθ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1998 στο Κάντιθ της Ισπανίας. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Σεβίλης και στα 16 του πήγε στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης όπου και παρέμεινε έως τα 19 του. Τότε δόθηκε δανεικός στην Ελ Εχίδο, ομάδα τοπικής κατηγορίας. Ένα χρόνο μετά παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός στη Ρεάλ Οβιέδο, παίζοντας στη δεύτερη καρηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Τη σεζόν 2019-20 γύρισε στη Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνιζόμενος στη δεύτερη ομάδα. Εν τέλει σε ηλικία 22 ετών τον απέκτησε η Λεγανιές, η οποία τότε αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη διετία κέρδισε τη φανέλα του βασικού και έκανε το μεγάλη βήμα στην Primera Division με δανεισμό στη Χιρόνα.

Το 2023 δόθηκε δανεικός στην Κάντιθ και πάλι στη μεγάλη κατηγορία, ώσπου το 2024 η Λεγανιές τον επανέφερε στο ρόστερ της, αγωνιζόμενη πλέον στην Primera Division. Το καλοκαίρι του 2025 ο Ερντάντεθ άλλαξε ήπειρο, καθώς δόθηκε δανεικός στην Αλ Αραμπι του Κατάρ.

Στον Παναθηναϊκό θα έχει τη φανέλα με τον αριθμό 26.

Καλωσορίζουμε τον Χάβι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

 

22:58 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

