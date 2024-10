Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στο μεγάλο ντέρμπι για την 7η αγωνιστική της Super League 1.

Απρόοπτο με τον Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό, καθώς ένα πρόβλημα στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού του δεν του επιτρέπει να παίξει στο ντέρμπι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Λοντίγκιν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Μπάλντοκ, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα.

Αράο και Τσέριν θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Μπακασέτας πίσω από τον προωθημένο Ιωαννίδη.

Our starting 11 for today’s game against Olympiacos.#Panathinaikos #PAOFC #slgr#StoiximanSuperLeague #PAOOLY pic.twitter.com/8fXgOgS9hB

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 6, 2024