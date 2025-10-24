Παναθηναϊκός: Οι 10 εντολές του Ράφα Μπενίτεθ – Ο μέντορας, η προτεραιότητα, το σύστημα και οι επιρροές

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ράφα Μπενίτεθ, Παναθηναϊκός

O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε σήμερα (24/10) την… εποχή Ράφα Μπενίτεθ. Ειδικός, μεθοδικός επαγγελματίας. Τι είναι όμως αυτό που διαφοροποιεί τον Ράφα Μπενίτεθ από τους υπόλοιπους;

Για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, η ισπανική εφημερίδα “MARCA” δημοσίευσε μια επισκόπηση 10 σημείων που παρουσιάζει και εξηγεί τους σημαντικότερους ακρογωνιαίους λίθους του έργου του «Ράφα».

Αυτές είναι οι Δέκα Εντολές του Ραφαέλ Μπενίτεθ με μια ματιά:

1: Από τον Σάκι στον Γκουαρντιόλα

Ο Ισπανός προπονητής είναι μαθητής ποδοσφαίρου και δεν διστάζει να ενσωματώσει νέες έννοιες στο όραμά του για το παιχνίδι. Ο Αρίγκο Σάκι ήταν ο μεγάλος μέντορας του Μπενίτεθ και, πιο πρόσφατα, το ποδόσφαιρο του Πεπ Γκουαρντιόλα του έχει φωτίσει τα μάτια.

2: Η τάξη, η ύψιστη προτεραιότητα

Η κύρια προτεραιότητα των ομάδων του Μπενίτεθ είναι η τάξη, αυτή είναι η πρώτη εντολή. Όλοι αμύνονται και επιτίθενται, σχηματίζοντας ένα σφιχτό μπλοκ που εκτείνεται σε 25-30 μέτρα. Όταν η ομάδα του έχει την μπάλα, όλοι πρέπει να παίξουν στο μισό γήπεδο της αντίπαλης ομάδας, και όταν αμύνονται, το σύνθημα είναι να αμύνονται προς τα εμπρός. Είναι ομάδες με μεγάλη κινητικότητα, αλλά δεν ξεχνούν τον βασικό σχηματισμό.

3: Το σύστημα: 4-2-3-1

Έχοντας συνηθίσει το 4-3-3 και την παραλλαγή του 4-4-2 υπό τον Αντσελότι, το 4-2-3-1 χρησιμοποιείται υπό τον Μπενίτεθ. Αυτό είναι το προτιμώμενο σύστημα παιχνιδιού του.

4: Προσαρμοστικότητα

Ο Μπενίτεθ ξέρει να προσαρμόζεται στη φιλοσοφία του συλλόγου.

5: Επιρροές από τις περιπέτειές του στην Ευρώπη

Έχει προπονήσει στην Αγγλία, την Ιταλία και, πριν από αυτό, την Ισπανία. Από κάθε εμπειρία του, έχει καταφέρει να ενσωματώσει επιρροές στην ιδέα του για το ποδόσφαιρο: τον καλό χειρισμό της μπάλας του ισπανικού παιχνιδιού, τη σταθερότητα των Ιταλών και την αγγλική ένταση.

6: Χρήση των πτερύγων

Η αυξημένη χρήση των πτερύγων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εκείνον. Οι επιθέσεις μέσω επιθετικών αμυντικών διασφαλίζουν ότι η επίθεση γίνεται με πέντε ή έξι παίκτες.

7: Οι αλλαγές

Ο Ισπανός είναι υποστηρικτής των αλλαγών και δεν φοβάται να τις κάνει. Με τόσα πολλά παιχνίδια να παιχτούν σε μια σεζόν, οι αλλαγές είναι θεμελιώδεις για να είσαι σε άριστη φυσική κατάσταση στην τελική φάση.

8: Από παιχνίδι σε παιχνίδι

Όπως ο Ντιέγκο Σιμεόνε, έτσι και ο Μπενίτεθ θεωρεί το επόμενο παιχνίδι το πιο σημαντικό, χωρίς να δίνει σημασία στο προηγούμενο αποτέλεσμα, ούτε να σκέφτεται με ποιον παίζεις στον επόμενο γύρο μιας άλλης διοργάνωσης ή αν παίζεις εναντίον του αιώνιου αντιπάλου σου.

9: Η μπάλα ως ο κύριος πρωταγωνιστής

Ο κύριος πρωταγωνιστής των προπονήσεων που καθοδηγεί ο Μπενίτεθ είναι η μπάλα. Το 80% της προπόνησής του γίνεται με την μπάλα.

10: Ένας προπονητής και για χρήση στο σπίτι

Η δουλειά του Μπενίτεθ εκτείνεται πολύ περισσότερο από το προπονητικό κέντρο ή τους επίσημους αγώνες. Ο νέος προπονητής των Μπλάνκος δίνει προσοχή σε διαφορετικούς τομείς της ζωής των παικτών του, όπως η διατροφή και η αποθεραπεία.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

